Des prix en baisse pour les roadsters Benelli

Alors que le printemps touche bientôt à sa fin, Benelli doit faire de la place dans les allées de ses concessions.

Pour écouler les derniers modèles des Leoncino 800 et Leoncino 800T encore en stock, la marque italienne, propriété du groupe chinois QianJiang Motorcycle, également présent dans l'Hexagone avec QJ Motor, a lancé il y a peu une campagne de promotion sur ses deux modèles.

Reposant sur une base commune, les Leoncino 800 et 800T partagent le moteur bicylindre en ligne de 754 cm3 offrant 76 chevaux, et un couple maxi de 67 Nm tout en couvrant deux segments différents, la première étant plus routière et la seconde plus polyvalente. Très semblables, les deux déclinaisons se distinguent en effet par la présence de jantes à rayons montées de pneus mixtes pour la 800T ainsi qu'une roue avant de 19 pouces et un double silencieux d'échappement placé en position haute pour un look de scrambler quand la 800 propose un design plus classique de roadster.

C'est la saison des promos chez Benelli

Jusqu'à épuisement des modèles encore en stock, la Benelli Leoncino 800 est ainsi proposée à 6 799 euros (soit une baisse de 1 900 euros, et la Leoncino 800T à 7 199 euros au lieu de 8 899 euros (une remise de 1 700 euros).

Ce ne sont pas les deux seuls modèles à profiter d'une belle remise, le roadster 752S voyant lui aussi son tarif en baisse de 900 euros, pour passer de 7 499 euros à 6 599 euros.

C'est le moment d'investir pour tous ceux qui hésitaient à s'offrir l'un des trois modèles précités, et de se faire plaisir au juste prix.