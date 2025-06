Benelli annonce l'arrivée de sa sportive de moyenne cylindrée Tornado 550 en France

Dévoilée lors du salon EICMA de Milan en novembre dernier, la Benelli Tornado 550 arrive maintenant chez les concessionnaires français de la marque sino-italienne.

La sportive aux lignes agressives, fruit d'un projet commun entre le département R&D et le Centre de Style Benelli de Pesaro s'appuie sur la base du concept-naked TNT 500.

La Tornado 550 est équipée d’un bicylindre parallèle de 554 cm³, doté d'une distribution à double arbre à cames en tête, de 4 soupapes par cylindre. Un bloc qui délivre une puissance maximale de 56 chevaux à 8 250 tr/min et un couple maximal de 54 Nm à 5 500 tr/min.

La sportive Benelli est aussi dotée d'un cadre treillis, d'une fourche inversée Marzocchi de 41 mm entièrement réglable, d'un bras oscillant relié à un mono amortisseur de 125 mm réglable en précharge et en détente.

Le système de freinage est confié à Brembo, avec des disques semi-flottants de 320 mm à l’avant et de 260 mm à l’arrière et les jantes de 17 pouces sont chaussées de pneus Pirelli Angel GT.

Une nouvelle sportive de moyenne cylindrée arrive en France

Coté technologie, la Benelli Tornado 550 est équipée d’un écran couleur TFT de cinq pouces avec connexion Wi-Fi et Bluetooth qui permet de gérer les appels entrants et les notifications. Outre la prise USB classique, un port USB-C est également disponible tandis que le contrôle de traction est désactivable et qu'il est possible de changer de mode de conduite sur deux niveaux (Normal et Sport).

La Benelli Tornado 550 E5+ est déjà disponible au prix de 6 999 € dans sa version full et A2 (bridée à 47,5 chevaux) dans trois coloris : Midnight Black, Silver Tech et White Gres.