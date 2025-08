Une nouvelle rivale chinoise pour les Honda Hornet 1000, Yamaha MT-09, Kawasaki Z900 et Suzuki GSX-S1000

Les Yamaha MT-09, Kawasaki Z900 ou autres Suzuki GSX-S1000 et Honda Hornet 1000 n'ont qu'à bien se tenir. Un nouveau maxi-roadster va bientôt débarquer sur le marché : la QJ Motor SRK 921.

Basée sur la SRK 1000 présentée, la nouvelle déclinaison rejoindra au catalogue la sportive SRK 921 RR (commercialisée en France à partir de 13 499 euros).

Comme le précisent les documents d'homologation, le moteur quatre-cylindres en ligne refroidi par liquide de 921 cm³ utilisé dans la SRK 921 revendique une puissance maximale de 127 chevaux (vitesse maximale de 239 km/h), pour un poids à sec de 215 kg.

Un nouveau maxi-roadster chinois prêt à bouleverser le marché ?

Parmi les autres données importantes, on peut citer un empattement de 1 425 mm, tandis que les dimensions maximales en termes de longueur, de largeur et de hauteur maximale s'élèvent respectivement à 2 130 mm, 930 mm et 1 130 mm. Quant au châssis, de nombreuses caractéristiques déjà présentes sur la SRK 1000 resteraient inchangées. On retrouve notamment une fourche inversée Marzocchi réglable.

Le système de freinage Brembo, composé d'un double disque avant de 320 mm et d'un disque arrière de 260 mm, est complété par les systèmes ABS et TCS (contrôle de traction). Le roadster peut aussi compter sur une paire de jantes alliage de 17 pouces chaussées de pneus de 120/70 à l'avant et de 190/50 à l'arrière. On imagine également que le shifter et le régulateur de vitesse dont la sportive SRK 921 RR est dotée sera de la partie.

La QJ Motor SRK 921 pourrait faire ses grands débuts à l'occasion du prochain salon de Milan qui se tiendra du mardi 4 au dimanche 9 novembre.