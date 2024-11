QJ Motor débarque en force au salon de Milan 2024 et en France

Les Trails

La Sima importera en France la gamme de moto d'aventure du constructeur. Afin de répondre aux exigences du marché français, de couvrir un maximum de terrain (au sens propre et au sens figuré) et de justifier une partie du tarif affiché, la bagagerie sera fournie avec la moto, qu'il s'agisse des valises latérales ou de la malle arrière (top case). C'est toujours bon à prendre ! Prêts pour un tour d'horizon ?

SRT 600 SX Touring. Bicylindre de 554 cm3. 41,2 kW (56 ch). 235 kg en ordre de marche (sans valises). 6 499 €

Elle est plutôt mignonne, cette moto, avec ses airs de Transalp 700 croisée avec une KTM Adventure et pourquoi pas un peu d’Aprilia dans l’idée. Finition correcte, semblant légère grâce à sa boucle arrière de type treillis, on apprécie ses écopes/flancs intégrant les clignotants de belle taille et son gros réservoir de 19,5 litres très original avec son habillage central. On apprécie ses jantes à rayons, tandis que la protection de la bulle fixe semble minimale. Voici une moto qui ne joue pas sur les performances de son moteur modeste (une évolution du bloc 500 des Leoncino et consorts dont on reconnaît les carters), mais elle insiste sur l’agrément et revendique dans son communiqué de presse des compétences off road. Soit. Les suspensions réglables sont également un plus.

Son éclairage LED lenticulaire superposé et ses feux de jour lui confèrent un air sympathique. L’ensemble optique surplombe une caméra destinée à capter les bons moments au guidon. Le moteur

QJ est modeste de caractéristiques, surtout au vu du poids à emmener hors équipement (y compris les cages de protection du moteur), mais les étriers Brembo à fixation radiale ne seront pas de trop pour stopper la moto et son équipage (ça pèse !).

Semblant bien dimensionnée au niveau de ses périphériques de qualité, tout du moins de marque et pourvue de bonnes suspensions ainsi que de pneus Metzeler Tourance, on la trouve plus que correctement équipée au vu du tarif plancher pour un trail de moyenne cylindrée. Voici certainement son meilleur argument : la simplicité. Pas d’assistances, donc, si ce n’est l’ABS. La route et les chemins roulants devraient être à sa portée sans trop de difficulté. Bien entendu, elle est compatible avec le permis A2 après bridage à 35 kW.

SRT 700 SX Touring. Bicylindre de 698 cm³. 51,5 kW (70 ch). 243 kg en ordre de marche (sans valises). 7 999 €

Encore un trail au look original et aux caractéristiques séduisantes pour les amateurs du genre. Certes le poids est élevé et les étriers Brembo à fixation radiale ne seront pas de trop pour stopper l’engin, mais on apprécie les efforts en matière d’équipement tout en remarquant l l’absence de sabot moteur, présent sur la 600. Si l’on reconnaît la ligne générale de la petite sœur du même nom, elle est ici étoffée et agrémentée de belle manière pour signifier une montée en gamme.

Semblent en ligne de mire les Ténéré 700 et Tuareg 660, plus puissantes et moins lourdes, à moins que la 900 SRT SX ne les coiffe sur le poteau. À propos de coiffe, la bulle est réglable manuellement en hauteur avec un dispositif placé… devant elle. Inutile en roulant, donc.

SRT 900 SX Touring. Bicylindre de 904 cm3. 70 kW (95 ch). Xx kg en ordre de marche (sans valises). 9 999 €

Look classique pour ce gros bébé reprenant le style Benelli TRK, lesquelles s’inspirent aussi bien des GS que des Multistrada. Un moteur 100 % chinois habite le cadre treillis tubulaire en acier, tandis que la moto se montre imposante et équipée ici d’une caméra frontale, à la manière de ce que l’on retrouve sur une autre 900 concurrente : la Voge DS900X.

Là encore du beau matériel, bien assemblé et une finition très correcte notamment au niveau du commodo gauche à croix directionnelle. Le maxi trail QJ profite d’une dotation relativement complète en matière de périphériques et d’assistances, avec notamment selle et poignées chauffantes, régulateur de vitesse, sans oublier un ABS bien entendu. L’instrumentation TFT ne gâte rien, et l’on profite d’une bulle suffisamment haute et large pour voyager abrité.

Les Roadsters

La gamme Sport Naked n’est pas la plus étoffée, mais elle profite favorablement de l’arrivée d’u modèle 900, tandis qu’une impressionnante 1000 est annoncée sur le salon.

SRK 900. Bicylindre de 904 cm³. 70 kw ( 95 ch) , 220 kg en ordre de marche. 8 999 €

On ne peut pas vraiment taxer le maxi roadster de la marque de s’inspirer de l’existant, quoi que. Nous lui avons trouvé des airs de Peugeot au niveau de la signature lumineuse. Son réservoir de 17,8 litres grève le poids tous pleins faits en ordre démarche et le porte à une valeur ne mettant pas en avant le rapport poids puissance comme argument commercial principal… La présence d’un amortisseur de direction particulièrement visible insiste sur le côté sportif de la moto, tandis que la suspension réglable est confiée à Marzocchi et le freinage à Brembo. L’ensemble est sérieux, le look certes particulier, et le twin vertical commun avec le trail SRT. Le shifter d’origine, l’instrumentation valorisante et une position de conduite relax, avec un guidon relevé, jouent en la faveur d’une moto voulue vive de comportement et accessible au permis A2 si l’on en croit la puissance maximale et le poids. À voir donc.

La gamme roadster de QJ est particulièrement étoffée, et la France ne bénéficie pas encore des 4 cylindres, notamment celui que l’on retrouve sur la SRK 800, lequel titre 90 k (122 ch) et s’inscrit dans une partie cycle séduisante avec un look plus sportif. À suivre, donc. Le marché français, dominé par les bicylindres et les trois cylindres, est peut-être encore septique sur lex capacités de ces motos. Pourtant, la Hornet 1000 aurait là une « concurrente » toute désignée niveau tarif… À moins que ce ne soit le rôle de la SR 1000, non encore annoncée en France.



Les Sportives

QJ Motor propose une gamme impressionnante de sportives de toutes cylindrées en motorisation bicylindre ou quatre cylindres. Certes elles n'ont pas l'aura des productions européennes ou japonaises, mais leur tarif placé joue en leur faveur. La Sima complète sa gamme au moyen de deux modèles intéressants : une 600 et une 900.

SRK 600 RS. Bicylindre de 554 cm³. 41,2 kW (ch). 194 kg en ordre de marche 6 490 €

Avec son petit réservoir de 16,5 litres et son look très travaillé, la petite sportive du pays des gens qui se lèvent tôt pour aller à l’usine propose une moto à l’architecture simple, mais à l’aspect particulièrement travaillé et lorgnant du côté de chez BMW cette fois, avec la lignée de S 1000 RR. On s’en plaindra pas tant cette moto s’affiche à près de quatre fois moins cher… Tout en se montrant bien finie.

L’instrumentation TFT est belle, et l’on profite d’un niveau de finition élevé, comme en témoigne le té de fourche supérieur. Voici donc une petite moto pour débuter en sportive en se faisant plaisir. Le poids est certes élevé au regard de la catégorie, mais l’ergonomie penche davantage vers une utilisation routière que vers un usage pistard forcené. Voici en tout cas une bonne concurrente pour les Ninja 500 et CBR 500, quand bien même sa puissance est moindre !



SRK 921 RR. 4 cylindres de 921 cm³. 120 kW (122 ch). 223 kg en ordre de marche. 13 999 €

Encore une fois, l’atout prix sans concession sur la qualité de l’amortissement (signe Marzocchi) ou de l’équipement est l’un des arguments principaux de cette sportive à moteur raisonnablement puissant. Exploitable, donc et pouvant être éventuellement placée en face d’une Yamaha R9 par exemple en termes de marché, on peut imaginer se laisser séduire par son coloris et son échappement directement venus de chez MV Agusta, partenaire industriel de la marque. Le mono bras est tout simplement superbe, tout comme la jante arrière.