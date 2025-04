QJMotor baisse les prix de ses nouvelles motos

Dans le giron de la SIMA depuis le début de l’année 2024, le constructeur chinois QJMotor va agrémenter son catalogue de plusieurs nouveaux modèles sur différents segments.

Mis à jour avec de nouveaux coloris, le petit cruiser SRV 125 2025 est maintenant disponible à partir de 3 399 euros. Sa grande sœur, la SRV 600 V est pour sa part affichée à partir de 7 599 euros.

Du côté des roadsters, on note l'arrivée de la SRK 800 (778 cm3 de 95 chevaux, compatible A2) à 8 599 euros, mais c'est véritablement sur ses trails et sportives que la marque compte vraiment pour s'imposer en France en 2025.

Trois nouvelles sportives intègrent le catalogue, la SRK 921 RR avec son quatre-cylindres de 921 cm3 est proposée à partir de 13 499 euros, la SRK 800 RR (quatre-cylindres de 778 cm3 développant 95 chevaux, compatible A2) est quant à elle disponible à partir de 9 299 euros et la SRK 600 RS (bicylindre de 554 cm3 offrant 56 chevaux et compatible A2 également) est accessible dès 6 499 euros.

Un catalogue QJMotor qui va nettement s'enrichir dans les prochaines semaines

Pour les trails, la marque introduit également trois nouveautés placées sous la barre des 10 000 euros : les SRT 600 SX Touring, proposée à partir de 6 899 euros, SRT 700 SX Touring, affichée à 8 249 euros et SRT 900 SX Touring, disponible à partir de 9 999 euros.

Les prix des modèles déjà disponibles évoluent également. Les scooters LTR 125 et ATR 125 sont respectivement affichés à 3 699 euros et 2 899 euros, les petites SRK 125 S et SRK 125 R à 3 399 euros et 3 799 euros.

Le custom SRV 550 reste au catalogue, disponible à 5 599 euros, tout comme les roadsters SRK 550 (5 899 euros), SRK 700 (6 499 euros) et le trail SRT 700 X Touring (7 999 euros). L'électrique Q2 Moonride est quant à elle affichée à 2 979 euros.