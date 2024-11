Nouveauté 2025 - Benelli Tornado 550 : coup de vent annoncé

Décidément, Milan était (un peu) le salon du trail et de la sportive. La marque italienne, sous giron chinois, ne déroge donc pas à la règle en proposant une version améliorée de sa Tornado 500 présentée il y a un an et jamais arrivée au catalogue. Si elle cache son cadre treillis tubulaire acier simple de conception sous ses carénages, son twin vertical de 554 cc aux cottes super carrées ou presque (alésage x course de 70,5 x 71) apparaît quant à lui bien mis en valeur.

Ses caractéristiques sont intéressantes pour ce qui est de bénéficier d’un couple rapidement disponible (56 Nm à 5 000 tr/min) et d’une puissance rapidement à portée de gaz (56 ch). Pas sûr que le rapport poids puissance soit en mesure de dégommer les Kawasaki Ninja 500 et Honda CBR 500 et moins encore la CF Moto 450 SR (et consorts nouvellement arrivés), plus puissantes et plus légères puisque la dernière venue affiche tout de même 198 kg sur la balance.

Pour ce qui est d’être bien équipée et fort jolie, elle sait par cotre y faire. Au moins, la fourche inversée réglable se marie fort bien avec les puissants étriers Brembo à fixation radiale, tandis que le poste de pilotage est particulièrement agréable, avec un té supérieur de belle forme et les demi guidons implantés en dessous. La position de conduite est d’ailleurs plus sportive qu’à l’accoutumée sur ce genre de cylindrée.

En bonus, l’instrumentation connectée et pilotable depuis le guidon est de série pour les accros au portable, tandis que l’on profite d’une double prise USB A et C accessible pour alimenter les périphériques éventuels.