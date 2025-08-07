La Honda GB500 arrivera à l'automne

Plusieurs fois évoquée par le passé, la sortie d'une version 500 de la GB350 ne fait plus aucun doute pour la presse japonaise.

Nos confrères nippons de Webike (à qui l'on doit les visuels numériques) confirment ainsi les rumeurs qui bruissaient depuis plusieurs mois concernant l'arrivée probable d'une GB500, après le succès connu par la 350 à travers le monde.

Selon la publication japonaise, Honda aurait retravaillé l'alésage du monocylindre pour augmenter la cylindrée et la puissance du moteur, déjà intégré au cœur de la GB350 (348 cm3 pour 21 chevaux). Cette augmentation de la cylindrée devrait ainsi permettre à la future GB500 de développer environ 30 chevaux. Un gain de « seulement » 9 chevaux qui pourrait toutefois faire une différence significative au guidon d'un modèle dont la puissance brute n'est pas le premier critère pris en compte.

Le design de la nouvelle Honda GB500 devrait également légèrement différer de celui de l'actuelle GB350S que nous connaissons en Europe, tout en conservant ce look général rétro particulièrement et unanimement salué par la critique.

Le retour de la Honda GB500 se précise

Plus de 35 ans après la première GB500, la firme japonaise s'apprête donc bel et bien à faire renaître cette appellation dans son catalogue.

Contrairement à la GB350, développée dans un premier temps pour le marché indien, adaptée au Japon puis finalement commercialisée en Europe, la GB500 semble avant tout avoir été pensée pour une carrière internationale. On peut d'ailleurs s'interroger sur l'avenir de la GB350S en Europe une fois la version 500 proposée au catalogue.