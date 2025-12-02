Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Honda Cb

Quatre nouvelles robes pour le petit roadster Honda CB125R

Plus petite représentante de la gamme Neo Sport Café de Honda, la CB125R se refait une beauté avec quatre nouveaux coloris pour 2026. Pour le reste, on retrouve le monocylindre offrant 15 chevaux et des caractéristiques techniques qui restent inchangées.

Lancée en 2017, la CB125R est le plus « petit » membre de la famille Neo Sport Café Honda. Idéale pour débuter avec un poids de seulement 130 kg tous pleins faits et porte d’entrée dans la gamme Honda, le roadster néo-rétro japonais a évolué en 2021 avec l’adoption d’un nouveau monocylindre de 124,9 cm3 quatre soupapes, d’une suspension avant avec fourche Showa « Separate Function Big Piston » (SFF-BP) de 41 mm diamètre et d’un système de freinage avec disque avant flottant et étrier avant radial à quatre pistons avec ABS contrôlé par IMU.
Un bloc-moteur offrant 14,96 chevaux et 11,6 Nm de couple qui a été mis à jour en 2024 pour se conformer à la réglementation Euro5 +. La même année, la CB125R a également été dotée d’une nouvelle instrumentation TFT couleur de cinq pouces empruntée à sa grande sœur, la CB1000R et de commandes entièrement repensées.

Quatre nouvelles couleurs et c’est tout pour la Honda CB125R 2026

Économique, la petite Honda peut, avec une consommation annoncée de 2,2 litres pour 100 km (mode WMTC) et un réservoir de 10,1 litres couvrir environ 460 km avec un plein.

Pour son millésime 2026, la CB125R profite de quatre nouveaux coloris : bleu, argent mat, carbone mat et rouge mat.

Les tarifs de la version 2026 n’ont pas encore été annoncés par Honda. Pour rappel, le millésime 2024 de la Honda CB125R est affiché à 5 149 euros. On imagine donc que le prix de cette seule mise à jour des couleurs sera approximativement identique.

