Bientôt la fin pour la Yamaha Ténéré 700 ?

Un an en arrière, la marque japonaise Yamaha a déposé les noms RW125, RW155, RW250, RW350 et enfin RW700, annonçant une nouvelle gamme de motos d'aventure pour Yamaha.

Aujourd'hui nous apprenons que celles-ci seraient sur le point d'arriver sur le marché.

Une héritière à la Ténéré 700 Explore semble donc en bonne voie pour être présentée dans les prochaines semaines car Yamaha vient cette fois d'enregistrer le nom RW700 Explore.

La firme d'Iwata pourrait annoncer cette nouvelle famille de trails très bientôt, notamment en vue du prochain salon EICMA de Milan. Un événement que nous vous ferons une nouvelle fois suivre en direct au début du mois de novembre.

Cette nouvelle Yamaha RW700 reposerait, comme sa devancière, sur le moteur bicylindre CP2 de 689 cm3. Un bloc qui équipe déjà la gamme des 700 Yamaha, que ce soit sur le roadster star MT-07, la XSR700, ou, donc, la Ténéré 700.

Un nouveau trail Yamaha pour 2026 ?

Lancée en 2024 avec une hauteur de selle revue de 860 mm, une suspension KYB à débattement réduit, un pare-brise plus haut, des équipements dédiés au voyage et un quickshifter, la Yamaha Ténéré 700 Explore, disparue du catalogue l'année suivante, pourrait donc avoir très bientôt une successeure.

Selon les rumeurs venues du Japon, la moto pourrait adopter des jantes en alliage de 19 pouces à l'avant, et se faire ainsi plus routière que l'actuelle gamme Ténéré 700. De quoi venir concurrencer les Suzuki V-Strom 800, la BMW F 800 GS ou encore la Triumph Tiger 900 GT.

Une nouvelle gamme que l'on pourrait découvrir très bientôt.