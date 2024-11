Benelli TRK 902 Explorer : oh, un nouveau maxi trail !

Devant l’inflation de cylindrée quasi imposée par Euro 5+, Benelli ne pouvait rester inactif. Surtout avec un nouveau moteur de 904 cm³ relativement compact et déjà implémenté dans le roadster 902 S. Voici donc un bicylindre vertical affichant ici 100 ch contre 105 (ou 95 selon les sources) sur le moteur implémenté dans une partie cycle robuste off road. Le cadre treillis tubulaire s’habille pour la boucle arrière d’une coque du meilleur effet, mais ne présentant pas encore l’accastillage de rigueur : clignotants, bavette arrière, repose-pieds passager et catadioptres ne proposant peut-être pas non plus les éléments de suspension définitifs de la moto de série, ici fournis par Marzocchi.

Une suspension entièrement réglable et profitant pour l’élément arrière d’une molette de réglage de la pré contrainte et d’un accès simplifié à la vis de rebond. L'échappement Mivv pourrait bien être confirmé, pour sa part, Akrapovic ayant fourni celui d’une certaine BMW.

On apprécie par contre les poignées passager type corne de vache ou les points d’accroche pour support de bagagerie déjà intégrés. Les repose-pieds et commandes aux pieds type enduro sont pour l’instant brutes et non pourvues de caoutchouc, mais le modèle définitif en disposera sûrement pour amortir au mieux les vibrations.

On remarque au passage (de vitesses ?) le shifter bi directionnel. Si la bulle est annoncée électrique, son support taillé dans la masse ne devrait pas non plus survivre à la production en série. Dommage pour l’esthétique, tant mieux pour le portefeuille. Par contre, le gigantesque écran faisant office d’instrumentation, très en vogue chez les trails, survivra à la commercialisation. Tout comme les longues portées intégrées de manière efficace à l’intérieur des écopes. Le sabot moteur, discret et fin, protège essentiellement la ligne d’échappement, mais il pourrait lui aussi être présent.

Traditionnellement assez lourde au regard de la concurrence, la Benelli TRK 902 Explorer nouvelle génération affiche 235 kg… à sec sur sa fiche technique. En tenant compte du réservoir de 22 litres l’équipant, elle n’est donc pas une ballerine, mais profitera sûrement d’une partie cycle agréable. Les 200 mm de débattement de suspension promis seront quoi qu’il arrive mis à l’épreuve dans les chemins et surtout sur les bosses… Les modes moteurs et l’antipatinage seront en mesure de s’adapter au terrain et au style de conduite souhaité. Reste que la concurrence se montre de plus en plus rude sur ce type de moto et de cylindrée, comme vous le découvrez au travers des nouveautés et de nos essais. En témoignent les Voge DS900 X (qui lui ressemble et inversement) et autres motos venues de Chine ou d’ailleurs.