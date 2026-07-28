Alors que plusieurs nouveautés 2027 sont d’ores et déjà très attendues du côté de chez Honda, avec comme tête d’affiche la V3R 900 E-Compressor, que l’on devrait découvrir lors du prochain salon EICMA de Milan, la marque japonaise lève aujourd’hui le voile sur les millésimes 2027 de trois de ses modèles : le X-ADV, le Forza 750 et la NC750X.

Qui dit présentation anticipée des nouveaux millésimes dit aussi pas de changements majeurs pour ces trois modèles.

Sous les plastiques, pas de surprise. Les trois modèles conservent le bicylindre en ligne de 745 cm³ couplé avec une transmission DCT.

Des nouvelles robes pour les Honda X-ADV, Forza 750 et NC750X

Véritable poule aux œufs d’or de la marque (plus de 16 100 unités écoulées en Europe sur la seule année 2025), le scooter-trail X-ADV s’offre la plus large mise à jour cosmétique avec quatre teintes, dont deux pour la Special Edition : rouge et noir mat. La version standard évolue esthétiquement avec deux coloris : gris et beige.

Le maxi-scooter de la bande (plus de 6 000 ventes en Europe l’an dernier), le Forza 750 se teinte pour sa part de trois nuances très sobres : beige, noir et gris mat. Du classique.

Seule moto du trio, la Honda NC750X, avec son célèbre coffre à casque intégré au réservoir (plus de 120 000 exemplaires vendus depuis 2012 tout de même), reçoit quatre robes pour son millésime 2027 : gris mat, vert, bleu et noir.

Les tarifs des trois modèles millésimes 2027 n’ont pas encore été annoncés par Honda. Pour rappel, le Honda X-ADV 2026 était proposé à partir de 13 099 euros, le Forza 750 à partir de 12 599 euros et a NC750X à 8 999 euros.