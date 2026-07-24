Comme souvent chez BMW, la présentation d’un Concept inédit devrait préfigurer un futur modèle de série.

En 2025, la firme à l’hélice faisait rêver les passionnés lors de la révélation à la Villa d’Este du Concept RR, un monstre taillé dans le carbone. Un modèle destiné à la fois à la route qu’à la piste qui incarne, selon la marque : « la quintessence de la performance technologique et du design, préfigurant la prochaine génération de modèles BMW RR. »

Cela se confirme aujourd’hui avec le dépôt d’un brevet en Inde basé sur ce concept. Le brevet fraîchement découvert montre un dessin d’une fidélité déconcertante par rapport à la machine vue sur le lac de Côme. La démarche confirme ainsi les dires de la marque : le Concept RR n’a jamais été un simple exercice de style, il rassemble les futures caractéristiques esthétiques de la prochaine génération des sportives siglées BMW.

Pour rappel, sous l’habillage full carbone, la moto abrite le quatre cylindres en ligne issu de la M1000 RR (titrée en WorldSBK), sortant la bagatelle de plus de 230 chevaux. Le tout monté sur une partie-cycle ultra-légère faisant la part belle aux matériaux nobles.

La moto intégrait également des conduits aérodynamiques, des ailerons agressifs et faisait largement appel à la fibre de carbone et à l’aluminium, lui conférant une allure bien plus proche d’une moto de course que d’un concept traditionnel.

Une nouvelle génération de sportives semble donc bel et bien en approche du côté de BMW.