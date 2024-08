La BMW M 1000 RR est un monstre à ne pas mettre entre toutes les mains

La BMW M 1000 RR fait partie de ces rares machines hors du commun, qui semblent directement sortir d'un team du championnat du monde de Superbike. En plus de notre modèle du jour, on peut également citer la Ducati Panigale V4R. Toutes les deux ont notamment comme point commun d'offrir une présentation exemplaire.

Par rapport à la S 1000 RR, notre M 1000 RR se démarque par un emballage entièrement fait de carbone apparent, de nouvelles ailettes génèrent un appui plus significatif même sur l’angle, avec 5,7 kg d’appui à 150 km/h (+ 1,6 kg par rapport à la génération précédente) et 22,6 kg à 300 km/h (+ 6,3 kg par rapport à la précédente). Une plus grande bulle promet un flux d’air plus protecteur du pilote. Toutes ces améliorations permettent une vitesse maximale annoncée à 314 km/h, en hausse de 8 km/h. Véritable innovation sur une BMW, les conduits de refroidissement du système de freinage avant sont aussi en carbone dans la version compétition.

La super sportive ultime

En termes d’esthétique, la nouvelle RR est plus trapue, sa face avant change avec le conduit d’admission central plus large et un carénage qui remonte de façon plus visible sur les côtés de la bulle dont le bombé est plus important. Les ailettes sont arquées vers le sol et significativement plus larges que sur la génération 2022. La boucle arrière a aussi été redessinée pour paraître plus aérienne. Résultat : la moto reste haute. Même un conducteur mesurant 1,80 m, aura du mal à la mouvoir à l’arrêt ou à basse vitesse.

La finition est à la hauteur des moindres détails : platines de repose-pieds, leviers, tés de fourche, toutes ces pièces sont usinées à la perfection avec une qualité ressentie très haut de gamme. Comptez minimum 33 790 € pour la version de base, auxquels il faudra ajouter 5 300 € pour le pack M Competition qui comprend le coloris Black storm metallic, des pièces fraisées et en carbone, la chaîne endurance M, l’option passager, le chronomètre GPS au tableau de bord et un bras oscillant plus léger de 220 g.

Essayée avec ce pack M, on retrouve sur la 1000 RR une ergonomie de super sportive. Les platines de repose-pieds qui offrent 6 positions permettront au pilote d’ajuster finement sa position. Les réglages des leviers sont aussi appréciables pour avoir la meilleure préemption possible. En somme, la M 1000 RR respire la course. C’est d’ailleurs une machine prisée en compétition pour ses qualités dynamiques et son moteur.

Annoncée pour seulement 192 kg à plein, la M 1000 RR abat le 0 à 100 km/h en 3,1 secondes selon BMW. Le 4 cylindres en ligne de 999 cm3 développe toujours 213 ch à 14 500 tr/min et 113 Nm à 11 000 tr/min. Un bloc allégé le plus possible grâce à des soupapes titane et des arbres à cames optimisés et qui se gère à la poignée droite via les 7 modes de conduites. Rien de nouveau par rapport à l’ancienne génération sur cet électronique déjà extrêmement aboutie.