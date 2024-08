La BMW M 1000 RR est un monstre à ne pas mettre entre toutes les mains

Si toute la série M dispose de la même base moteur à savoir un 4 cylindres en ligne à distribution variable ShiftCam, la RR est la seule à avoir une vitesse de pointe annoncée à 314 km/h. Un chiffre qui ne dit pas la vitesse à laquelle on est propulsé lorsqu’on ouvre en grand dans la ligne droite des stands pour atteindre 280 km/h avant de prendre les freins. Élastique, ce moteur s’exploite pleinement dans les tours. À partir de 6 000 tr/min, le moteur offre plus de couple que la S 1000 RR, et pousse plus haut : jusqu’à 15 100 tr/min !

De quoi réveiller le pilote qui est en vous quand les « pan » du shifter font rebondir le casque sur le réservoir alors que la roue avant ne touche plus vraiment le sol dans un wheeling parfaitement régulé par l’électronique. La bande-son est envoûtante et on passe les rapports au dernier moment avant le rupteur.

Ce monstre de puissance si efficace en ligne droite est aussi un rail en courbe. Grâce au cadre double poutre en aluminium FlexFrame et au moteur porteur, la moto est capable de garder le cap, parfois mieux que le pilote ! En somme, saine sur l’angle. Les conditions parfaites de cet essai étaient aussi réunies, avec la moto dans sa version la plus allégée et performante chaussée de pneus Michelin Power Slick 2. Les éléments de suspensions dont la fourche inversée de 45 mm et l’amortisseur arrière en position centrale sont eux entièrement réglables.

Le freinage BMW qui équipe cette M est aujourd’hui une référence. C’est Nissin qui fournit les deux étriers monobloc 4 pistons anodisés qui pincent des disques de 320 mm. Si la prise du levier à basse vitesse peut surprendre par son mordant, il n’est pas de trop lorsqu’on est lancé à plus de 250 km/h. Assisté du Race ABS Pro, on s’arrête presque trop fort !

Pour exploiter 100% de son potentiel, il est vivement conseillé de bénéficier d'une bone expérience : il faut accélérer fort, freiner tard, rentrer dans les virages rapidement et la mettre en contrainte pour qu’elle se révèle pleinement. Plus facile à dire qu’à faire. Tout en étant impressionnante, la M 1000 RR se prend en mains tout de même facilement. Malgré la position radicale, il est facile de bouger sur la moto et la mettre sur l’angle est un jeu d’enfant pour la cylindrée. En somme, cette moto n’oblige pas forcément à avoir des années d’expérience en piste, mais être encadré vous permettra de progresser plus rapidement. C’était notre cas lors de ce « Track Day » rythmé par des ateliers entre les sessions.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

A cette occasion, que nous avons pu rencontrer dans les paddocks, Ludovic, la quarantaine. Il nous explique : « avec la M, je suis un peu dépassé ! ». Il est venu rouler avec sa Triumph qu’il utilise tous les jours et avec laquelle il fait trois ou quatre sessions piste par an. Son ticket pour la journée lui permet aussi de tester la gamme BMW : « J’ai essayé la S 1000 RR et la M 1000 RR, mais pour mon niveau la M est superflue. Tout arrive encore plus vite, la puissance du freinage est hallucinante ». Ce qui est certain, c’est que Ludovic rend la M 1000 RR avec le sourire. « Si je ne regarde pas l’argent, je la prends ! Mais pour être raisonnable je me tournerai vers la S 1000 RR ». Tout est dit !