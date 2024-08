La BMW M 1000 RR est un monstre à ne pas mettre entre toutes les mains

Première moto avec des jantes carbone de série, première BMW avec des conduits de refroidissement des freins avant dans la même matière, la silhouette de cette BMW marque les esprits. Malgré une fiche technique impressionnante, elle reste « facile » à emmener pour les amateurs de piste. Développée pour être une base de compétition, la M 1000 RR modèle 2024 est un petit bijou qu’il faudra pas la mettre entre toutes les mains. Son ADN demande plus d’engagement que ses cousines R et XR. Sur circuit et chaussée de pneus Michelin PowerSlick, c’est vraiment dans ces conditions que la M 1000 RR se savoure. Mais attention, elle a vite tendance à nous dépasser, et tout arrive très (trop ?) vite. Son prix de base de 33 790 € à de quoi refroidir certains, mais sans en décourager d’autres : « maintenant que je l’ai essayée, j’ai envie de travailler pour l’avoir » a-t-on pu entendre en laissant traîner nos oreilles dans les paddocks.

Cette BMW M 1000 RR fait partie de la même catégorie que la Ducati Panigale V4R (999 cm3, 218 ch, à partir de 43 990 €) comme moto de compétition homologuée pour la route. Chez les super sportives, on citera comme concurrente sa cousine la Panigale V4S (modèle 2024 : 32 690 €, modèle 2025 : 34 690 €) au look plus envoûtant que l’allemande. Pour les budgets plus serrés mais sans compromettre l’équipement, notamment en termes de suspensions et de freinage, l’Aprilia RSV4 1100 Factory (217 ch) ou la Honda CBR1000RR-R SP (217 ch) font partie des meilleures compétitrices.

La route n’est clairement pas son habitat naturel, mais son électronique permettra de s’y adapter sans problème. Le risque, c’est de rouler en permanence au double ou au triple de la vitesse autorisée… et ça, c’est une mauvaise nouvelle pour les points de permis de conduite, mais aussi pour les 16,5 litres du réservoir, qui auront tendance à fondre comme neige au soleil.

Caradisiac a aimé

Le moteur sensationnel

Le freinage qui fait référence sur le segment

La « facilité » d’utilisation sur piste

L’électronique fine

La finition Caradisiac n'a pas aimé Le prix élévé

Les vibrations au freinage

BMW M 1000 RR Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









La fiche technique de la M 1000 RR

Moteur

Puissance nominale : 156 kW (212 ch) à 14 500 tr/min

Épuration des gaz d’échappement :Catalyseur 3 voies à régulation lambda

Type: Moteur quatre temps à quatre cylindres en ligne et refroidissement par liquide eau/huile, quatre soupapes en titane par cylindre, distribution à calage variable BMW ShiftCam

Alésage x course : 80 mm x 49,7 mm

Cylindrée : 999 cm³

Couple max : 113 Nm à 11 000 tr/min

Rapport volumétrique : 13,5 : 1

Alimentation : Injection électronique, longueur variable du tube d'aspiration

Norme antipollution : EU 5

Performances / consommation

Vitesse maximale : 314 km/h

Consommation aux 100 km : 6,5 l

Émissions de CO2 : 151 g/km