Oubliez un instant les blindés lourds et les drones high-tech : sur les théâtres d’opérations récents, à commencer par le conflit en Ukraine, le deux-roues s’est réimposé comme un outil d’infiltration et de liaison d’une efficacité redoutable.

Discrète, agile et capable de passer là où tout le reste s’embourbe, la moto tout-terrain fait un retour en force dans la doctrine militaire.

Saisissant cette opportunité, le spécialiste français de l’équipement tactique TR Equipement s’est associé à DZP Group, FN Herstal et Nobel Security Defense pour répondre à un appel d’offres de l’armée de Terre estimé à 4,6 millions d’euros. Le résultat ? Un concept de moto tout-terrain dont la base roulante reste pour le moment gardée secrète et qui intègre à l’arrière la toute dernière mitrailleuse légère du géant belge FN Herstal : la FN Evolys.

Un nouvel outil pour l’armée française ?

Contrairement aux side-cars de la Seconde Guerre mondiale avec mitrailleuse en tourelle, la configuration choisie ici repose sur un binôme pilote/tireur. L’arme est ancrée à l’arrière de la moto pour permettre au passager d’effectuer des tirs de couverture ou de riposter immédiatement lors de phases de repli rapide. La légèreté et l’ergonomie ambidextre de la mitrailleuse permettent de recharger la bande de munitions d’une seule main.

En France, l’armée de Terre a déjà ouvert le marché depuis plusieurs semaines pour renouveler et moderniser son parc de deux-roues tactiques. L’armée belge a également montré de l’intérêt pour cette nouveauté, encore présentée sous forme de concept.