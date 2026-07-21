Street - Pourquoi les casques Arai sont-ils si ronds ? La réponse est dans la nature

Au cœur de cette approche se trouve le concept baptisé R75 Shape. Arai conçoit ses coques avec un rayon d'au moins 75 mm afin d'obtenir une surface aussi lisse et continue que possible. L'objectif n'est pas d'absorber davantage l'énergie d'un impact, mais de favoriser sa déviation.

Selon le constructeur, une coque très arrondie est moins susceptible d'accrocher une bordure, un rail de sécurité ou une aspérité de la chaussée, ce qui peut contribuer à limiter certaines forces de rotation transmises à la tête. Cette philosophie est d'ailleurs résumée par le principe maison du « Glancing Off », autrement dit la capacité du casque à dévier l'impact plutôt qu'à le subir de plein fouet.

Arai compare souvent cette forme à celle d'un œuf, réputé pour répartir efficacement les contraintes mécaniques lorsqu'il est soumis à une pression uniforme.

La comparaison illustre l'idée générale, mais elle ne signifie pas qu'un casque protège parce qu'il est en forme d'œuf. En réalité, la sécurité résulte de l'ensemble de sa conception : qualité de la coque, densité de la mousse EPS, système de maintien et capacité à gérer différents types d'impacts.

Une comparaison avec l'œuf... à nuancer : Une philosophie qui va à contre-courant

Alors que de nombreux fabricants privilégient aujourd'hui l'aérodynamisme et les appendices extérieurs destinés à améliorer la stabilité à haute vitesse, Arai accepte parfois de sacrifier une partie de ces performances pour conserver une coque la plus lisse possible. Ce choix explique pourquoi les casques de la marque affichent une identité visuelle quasiment inchangée depuis des années.

C'est cette obsession japonaise pour la gestion de l'énergie — plutôt que pour le look "Transformer" — qui justifie le prix souvent plus élevé de ces casques. Pour beaucoup de motards, c'est l'investissement ultime : on ne choisit pas un Arai pour son style, mais pour la tranquillité d'esprit qu'offre une forme.

Cette approche fait partie de l'ADN d'Arai et contribue largement à sa réputation auprès de nombreux motards. Pour autant, elle ne signifie pas que les autres grands fabricants proposent des casques moins sûrs.

Tous les modèles homologués selon les normes ECE 22.06 répondent à des exigences de sécurité très élevées. Chaque constructeur adopte simplement sa propre philosophie pour atteindre ce niveau de protection.