Après des moments sombres faisant craindre le pire pour KTM, les nuages semblent s’éloigner pour le groupe autrichien.

Sauvé in extremis par son partenaire de longue date, l’Indian Bajaj, KTM a retrouvé des couleurs depuis quelques mois.

Bajaj Auto, qui a officiellement repris les commandes, actant au passage le changement de nom de l’entité (adieu Pierer Mobility AG, bienvenue à Bajaj Mobility AG) a imposé un régime drastique à la marque de Mattighofen avec, notamment, de nombreuses suppressions de postes en Autriche.

Les résultats préliminaires du deuxième trimestre 2026 viennent de tomber, et ils sonnent comme un immense ouf de soulagement pour tout le groupe KTM. Le plan de restructuration particulièrement sévère commence enfin à payer.

La consigne et les intentions des Indiens ont été claires dès le début : recentrer le groupe sur son cœur de métier, la moto. Pour stopper l’hémorragie financière, Bajaj a acté la fin des vélos électriques et du partenariat de distribution avec CFMoto.

Cette stratégie s’est traduite immédiatement par une explosion des volumes de livraison entre avril et juin 2026 avec 48 672 motos livrées dans le monde (hors Inde) au second trimestre, soit un bond spectaculaire de 71 % sur un an. Sur l’ensemble du premier semestre 2026 ce sont même 147 572 unités qui ont été écoulées dans le monde en intégrant le marché intérieur indien (+ 81 % par rapport au premier semestre 2025).

Des chiffres dans le vert porteurs d’espoir pour KTM

Si le chiffre d’affaires semestriel frôle désormais les 700 millions d’euros (contre 373 millions en 2025), c’est un autre chiffre, bien plus technique, qui valide le sauvetage de la marque orange : la marge d’EBITDA (Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement).

Au deuxième trimestre 2026, celle-ci remonte à + 8,7 % alors qu’à la même période l’an dernier, cette marge opérationnelle s’enfonçait encore à un inquiétant - 55,6 %. La baisse drastique des stocks excédentaires (plus de 100 000 motos écoulées ou réajustées) et la réduction des coûts fixes portent leurs fruits.

Une bonne nouvelle pour toute l’industrie moto.