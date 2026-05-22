KTM refuse des millions pour le MotoGP : “Nous voulons gagner, pas vendre notre âme”

Dans une sortie particulièrement forte, le PDG Gottfried Neumeister a confirmé que le constructeur avait volontairement refusé une offre de plusieurs millions d’euros destinée à entrer dans le projet MotoGP. Une décision spectaculaire qui en dit long sur la nouvelle stratégie de la marque… et sur l’influence grandissante de Bajaj Auto dans les choix du groupe.

Le message envoyé par Neumeister est limpide : KTM veut rester maître de son destin. « Je suis heureux de confirmer que nous, avec le Conseil d'administration du Groupe Bajaj, avons décidé de continuer à opérer la course en usine avec une indépendance stratégique à l'avenir », a expliqué le dirigeant autrichien.

Autrement dit, pas question de transformer le programme MotoGP en terrain de jeu pour investisseurs opportunistes. Et pourtant, les offres étaient bien réelles. Neumeister reconnaît lui-même que l’intérêt autour du projet KTM MotoGP est devenu énorme ces derniers mois :

« Il ne fait aucun doute qu'il y a eu un intérêt énorme de la part des investisseurs souhaitant entrer dans le projet MotoGP. » Une situation qui montre à quel point le MotoGP est désormais perçu comme un actif stratégique mondial, surtout depuis l’arrivée de Liberty Media dans l’écosystème du championnat.

Mais contrairement à certaines structures qui cherchent avant tout des relais financiers, KTM affirme vouloir préserver une logique purement sportive. « Il ne s'agit pas d'agir en termes de modèle commercial ; notre objectif est d'être victorieux. »

KTM a écarté un montant de plusieurs millions

Cette phrase résume toute la philosophie actuelle du constructeur. KTM ne veut pas devenir une équipe “marketée” avant d’être compétitive. La priorité reste la victoire, même si cela implique de refuser des millions immédiatement disponibles.

Et selon Neumeister, les montants proposés étaient loin d’être symboliques. « Nous avons été stupéfaits lorsque nous avons été confrontés à un montant de plusieurs millions. » Une révélation qui confirme que plusieurs investisseurs étaient prêts à miser très lourd sur le programme MotoGP autrichien.

Mais après de longues discussions, KTM et Bajaj ont finalement choisi de rester indépendants. « Notre principal actionnaire a pris la décision avec nous de rester indépendant, malgré l'option de générer des millions. »

Derrière cette décision, il y a aussi un message politique interne : KTM estime avoir traversé le plus dur sur le plan économique. La période de turbulences financières semble désormais derrière eux, et la marque veut montrer qu’elle peut continuer à financer son engagement MotoGP sans béquille extérieure.

Neumeister a d’ailleurs utilisé une image particulièrement parlante : « La course ne fonctionne pas avec le frein à main tiré. » Une manière de dire que KTM entend réinvestir pleinement dans la compétition, sans gestion défensive ni demi-mesure.

Sportivement, la pression est immense. Pedro Acosta commence déjà à envoyer des signaux d’impatience face au manque de compétitivité de la RC16, tandis que le constructeur prépare aussi l’arrivée de la révolution technique 2027.

En refusant cet argent extérieur aujourd’hui, KTM prend donc un pari colossal : celui de croire qu’un projet indépendant, soutenu par Bajaj, peut encore battre les géants japonais et italiens dans un MotoGP de plus en plus financiarisé.

Le paddock observera désormais une chose : cette indépendance revendiquée sera-t-elle une force… ou un risque monumental ?