En France on pourrait presque s’estimer heureux de ne pas les retrouver au bord de nos routes.

Le Royaume-Uni installe depuis des années des dispositifs dangereux pour les motos : des câbles d’acier qui coupent comme des lames et tuent plus de la moitié des conducteurs impliqués dans une collision.

Ce sont aujourd’hui près de 250 kilomètres de routes qui sont bordés de glissières de sécurité en câbles d’acier que les motards dénoncent comme étant extrêmement dangereuses. Elles se composent en effet de câbles en acier tendus entre des poteaux métalliques. Si ces dispositifs sont relativement efficaces pour les voitures car ils permettent d’absorber les chocs, un motocycliste peut glisser contre eux, au mieux, ou les percuter…

Un dispositif de sécurité routière qui tue

Ces glissières de la mort font l’objet d’une pétition déposée par l’association IAM Roadsmart, spécialisée dans la sécurité routière des motards qui demande le remplacement de ces glissières aussi parfois surnommées « cheese cutters » (coupe-fromage en VF) d’ici à 2030.

De vraies guillotines à motards, comme les présente l’association, chiffres à l’appui.

D’après des études citées par IAM RoadSmart, 76 % des collisions de motos avec ces barrières entre 2014 et 2018 ont entraîné des décès ou des blessures graves chez les motocyclistes. Pour les autres véhicules, ce pourcentage tombe à 16 %. Les motos ont aussi 33 fois plus de risques d’être impliquées dans un accident mortel avec ce type de barrières que les voitures.

Et comment être vraiment surpris au regard de la configuration même de ce type de glissières ?