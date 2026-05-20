Les amoureux de looks rétros sont servis.

Après le check-up gratuit de votre Royal Enfield avant de reprendre la saison, voilà le tour d’une nouvelle campagne promotionnelle.

Jusqu’au 30 juin prochain, la marque indienne, distribuée sur le territoire national par la SIMA, propose des remises allant jusqu’à 700 euros sur plusieurs modèles de son catalogue.

Les moyennes cylindrées Bullet 350 (tous les coloris) et Classic 350 profitent ainsi respectivement de 250 euros de remise, et 400 euros sur le coloris Dark Stealth de la Classic 350.

C’est la saison des promos chez Royal Enfield

Le scrambler Bear 650 est lui remisé de 300 euros, mais uniquement sur son coloris Golden Shadow, tandis que pour la Classic 650 c’est le coloris Teal Green qui voit son prix en baisse de 350 euros.

Pour les amateurs de trail, l’Himalayan 450 en coloris Kamet White voit quant à elle son prix baisser de 450 euros.

Mais c’est sur les Shotgun 650 (tous coloris) et Guerrilla 450 Playa Black que la remise est la plus importante avec 700 euros d’économisés.

On vide les stocks du côté de Royal Enfield avant l’arrivée des modèles estampillés 2026.

L’offre s’applique au prix catalogue de la moto (hors frais d’immatriculation et de mise en circulation) uniquement sur le coloris spécifié. Elle est valable pendant la période promotionnelle, dans la limite des stocks disponibles, et uniquement chez les concessionnaires Royal Enfield participants.