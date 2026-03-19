Avec le printemps qui pointe doucement le bout de son nez, Royal Enfield anticipe la reprise de la saison moto avec une nouvelle édition de son « New season quickstarter »

Un bilan de 20 points de contrôle, notamment l’inspection de la tension de la chaîne ou encore sa bonne lubrification, le contrôle de la pression des pneus et de l’état des freins, est assuré directement par les revendeurs de la marque du 16 mars au 18 avril afin de reprendre la route avec une monture révisée.

L’opération est rapide (environ 20 à 30 minutes), mais balaye l’essentiel pour une reprise en toute sécurité.

Un état de lieux gratuit de votre moto avant de reprendre la route

À l’issue de ce check-up gratuit, le mécanicien ne se contente pas de rendre simplement les clés de la moto à son propriétaire. Il remet également une liste de recommandations personnalisées et un guide d’entretien. C’est peut-être notamment l’occasion idéale pour planifier la grosse révision de l’été ou simplement pour glaner quelques astuces sur l’entretien de la moto.

Pendant l’inspection de la moto, cela peut aussi être l’occasion de jeter un œil aux nouveautés proposées par Royal Enfield en ce printemps, notamment la nouvelle Classic 650, dont vous pouvez toujours retrouver l’essai complet sur Caradisiac Moto, ou la Goan 350.

Fini le temps où l’on partait à l’aventure avec une chaîne détendue et des pneus sous-gonflés. Royal Enfield veut que ses machines soient aussi fiables que leur look est intemporel.