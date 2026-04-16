Présentée au public lors de l’édition 2024 du salon EICMA de Milan, la première moto électrique développée et conçue par Royal Enfield sera une réalité commerciale dans quelques semaines.

La Flying Flea C6 (124 kg) reprend les codes esthétiques d’un modèle des années 1940, la C6, au look de scrambler. Elle est équipée d’une fourche à parallélogramme et d’une instrumentation tactile ronde avec écran TFT.

En son coeur on retrouve un moteur synchrone à aimant permanent qui transmet la puissance (15,4 kW) à la roue arrière via une courroie crantée, pour une accélération prometteuse : de 0 à 60 km/h en 3,7 secondes et une vitesse maxi de 115 km/h. Il est alimenté par une batterie lithium-ion refroidie par air d’une capacité de 3,91 kWh, rechargeable de 20 % à 80 % en seulement une heure et offrant une autonomie de 150 km.

Un lancement en Inde avant l’Europe

Niveau équipement, la moto est dotée d’une technologie électronique alimentée par un processeur Snapdragon QWM2290 du spécialiste Qualcomm offrant un système keyless capable de détecter l’utilisateur via son smartphone. La Royal Enfield Flying Flea C6 est aussi personnalisable, notamment ses modes de conduite, directement depuis le smartphone du propriétaire. Il sera ainsi possible de paramétrer la réponse de l’accélérateur, le freinage régénératif, l’ABS en courbe ou encore l’antipatinage en seulement quelques clics sur son téléphone.

Son propriétaire a également la possibilité d’avoir accès aux différents paramètres via des connectivités 4G, Bluetooth et Wi-fi. Il est aussi possible de suivre la moto à distance via un système de géolocalisation.

On sait désormais que la Flying Flea C6 est accessible sur le marché indien à partir de 279 000 roupies (environ 2 541 €) et qu’elle est disponible en deux coloris : Flea Green y Storm Black.

Reste à savoir sa disponibilité en Europe, et le tarif auquel elle sera proposée.