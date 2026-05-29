Motards et automobilistes seront bientôt égaux devant la pompe et il était temps !

Depuis 2023, le gouvernement promettait de revoir sa copie pour permettre aux deux-roues motorisés de pouvoir légalement circuler au Superéthanol E85 en homologuant les boîtiers de conversion permettant d’utiliser ce type de carburant.

Si jusqu’ici rien n’avait concrètement bougé, les choses ont enfin évolué il y a quelques jours.

Le ministère de la Transition écologique a en effet donné son accord pour que ces mêmes boîtiers puissent enfin être installés sur les motos et scooters en toute légalité. Avant cela, le décret de 2017 qui encadre leur homologation doit encore être modifié, puis validé par la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC).

Si la procédure d’homologation n’en est donc encore qu’à ses débuts, il semble que la pression mise par la FFMC (Fédération française des motards en colère), Bioéthanol France, le producteur Green Systems Automotives et les distributeurs Thorn Bike et Green Force a finalement porté ses fruits et permis de faire avancer la position du Gouvernement sur la question.

Une avancée significative vers l’homologation des boîtiers E85 sur les motos et scooter

En plus de moins polluer (l’E85 réduit les émissions de particules fines jusqu’à 90 % et celles des GES de 50 % par rapport à l’essence), la question du tarif, est aussi particulièrement importante à l’heure où les prix des carburants « classiques » (gazole comme essence) dépassent souvent 2 euros le litre, quand celui de l’E85 reste encore sous la barre de 1 euro le litre (0,85 euro en moyenne).

Une bonne nouvelle donc, pour les motards, comme pour la filière française de l’alcool agricole qui représente plus de 12 000 emplois, et même 20 % de la production européenne.