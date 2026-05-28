Royal Enfield relance le « Busted Knuckles Build Off Europe » 2026 autour de la Shotgun 650.

Ce concours de customisation spécialement conçu pour les concessionnaires Royal Enfield permet aux préparateurs de déployer toute leur créativité pour concevoir un design sur mesure du custom indien.

Le pitch ? Donner carte blanche (et un coup de pouce financier de 5 000 £, soit environ 5 760 euros) aux concessionnaires du réseau pour transformer la dernière-née de la gamme des twins de 650 cm³ Royal Enfield, la Shotgun 650.

Parmi les participants, six finalistes ont été sélectionnés pour concrétiser leur design et donner vie à une moto unique. Les concepts retenus ont été proposés par les concessionnaires suivants : Tchéquie : Vintage Garage Motors, Allemagne : Motorrad Blasing, France : KS Motorcycles, Italie : Royal Enfield Riviera, Portugal : Unik Edition et Royaume-Uni : Krazy Horse.

Six motos à départager

Les motos seront exposées lors du Bike Shed Show 2026, qui se tiendra à Londres, du 22 au 24 mai, et le concessionnaire européen à l’origine de la plus belle Shotgun 650 sera récompensé.

Chaque machine sera accompagnée d’un film de présentation diffusé sur les réseaux sociaux de Royal Enfield. Le grand gagnant sera couronné suite aux votes combinés du public, de la marque et d’un panel de pointures du milieu du custom. À la clé pour le concessionnaire lauréat ? Un voyage tous frais payés pour le mythique Motoverse, le festival géant de la marque en Inde.

À vos votes !