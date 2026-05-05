Reprenant la base de l’Himalayan 450, la plateforme Sherpa du constructeur indien Royal Enfield, la Guerrilla 450 est venue chasser sur les terres, notamment, des nouvelles Triumph Scrambler ou Speed 400.

Pour offrir un modèle plus sportif, Royal Enfield vient de présenter la déclinaison Apex de sa moyenne cylindrée.

Avec la version Apex, Royal Enfield répond aux motards qui trouvaient la position d’origine un poil trop sage. Un nouveau poste de pilotage plus sportif, des gommes européennes et plus routières de 17 pouces (Vredestein Centauro ST en lieu et place des références indiennes CEAT Gripp XL) et une électronique peaufinée pour les modes de conduite Street et Sport (désormais mémorisés par l’ECU) viennent compléter un look lui aussi plus sportif.

Un roadster plus sportif pour Royal Enfield

Sur le plan esthétique, justement, deux nouveaux coloris font leur apparition avec cette nouvelle variante, Apex Red et Apex Black, accompagnés de bandes de jantes de série, d’une coque arrière redessinée avec un capot de selle arrière amovible et un saut de vent à l’avant aux teintes coordonnées avec le reste de la moto.

Au cœur de la moto on retrouve toujours le monocylindre Sherpa, à refroidissement liquide de 452 cm3 qui produit 40 chevaux et offre un couple de 40 Nm.

Côté tarif, il faut compter 5 690 euros pour la version Apex de la Guerrilla 450, et ce quel que soit le coloris choisi.

À noter également que l’ensemble de la gamme Guerrilla 450 millésime 2026 est aussi dotée du Tripper Dash et bénéficie de la mise à jour des modes de conduite avec conservation du réglage lors du démarrage de la moto.