Il y a quelques mois, la Honda Super Cub a atteint les 100 millions d’unités produites et vendues.

Présente depuis plus de soixante ans sur le marché et modèle le plus vendu de l’histoire de l’industrie moto, la Super Cub cartonne partout dans le monde, sauf en Europe où elle n’est pas vendue actuellement.

Pour comprendre le phénomène, il faut remonter en 1956. À l’époque, le Japon panse encore ses plaies de l’après-guerre.

Les motos y sont perçues comme des engins utilitaires, bruyants et exclusivement masculins. C’est le moment que choisissent Soichiro Honda et son fidèle associé Takeo Fujisawa pour s’offrir un voyage d’étude en Europe. Leur but ? Observer comment le Vieux Continent utilise les petites cylindrées.

Mais pas question de copier ce qui existe déjà. L’idée de Soichiro est plus radicale : créer une catégorie totalement inédite et un véhicule universel, capable de séduire aussi bien la ménagère que le jeune actif, le coursier ou le parfait débutant. Bref, démocratiser le deux-roues en le rendant silencieux, fiable et surtout, facile à utiliser au quotidien.

Le cahier des charges fixé par le grand patron est limpide, presque obsessionnel : « La Super Cub doit pouvoir se conduire d’une seule main », résume à l’époque la direction de Honda. Pourquoi une telle exigence ? Pour répondre à un besoin très local : permettre aux livreurs de soba (les nouilles japonaises) de piloter d’une main tout en maintenant leur plateau de livraison de l’autre.

Un design intemporel pour la Honda Supercub

Pour y parvenir, Honda fait des choix techniques audacieux pour les années 1950 avec un bloc 4-temps offrant 4 chevaux placé à l’horizontale, un embrayage centrifuge automatique et un cadre facile à enjamber.

C’est ainsi que Soichiro Honda donna naissance en 1958 à la C100 de 50 cm³, la moto la plus vendue au monde. Des années plus tard suivirent les versions 70 cm³, 90 cm³ et 110 cm³ et même 125 cm3 en Europe.

Le design du Super Cub Honda a aussi traversé le temps, avec son style iconique. Mais l’anecdote la plus savoureuse de cette success-story à la japonaise est sans conteste celle de sa partie cycle. Des années après sa création, des ingénieurs de la marque ont confessé un secret de design étonnant : la forme si particulière de la fourche avant a été directement inspirée par Bambi !

Plus précisément par une scène du dessin animé de Disney où le jeune faon pile net sur ses pattes avant.

Un clin d’œil insolite pour une ligne devenue intemporelle.