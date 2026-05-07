Sur la lancée d’un mois de mars 2026 encourageant (+ 15,1 % par rapport à 2025), le mois d’avril redonne du baume au cœur des concessionnaires français. Avec 21 011 immatriculations, la hausse enregistrée est de 9,5 % par rapport à 2025 et même de 3 % par rapport à 2024.

Le trio de tête des constructeurs est resté inchangé en avril dernier, mais les dynamiques divergent. Honda reste premier avec 3 676 unités mais le leader recule de 4,6 %. La marque souffre de soucis de disponibilité malgré les scores solides de la Hornet 750 (408 unités) et du Forza 125 (546 unités). Yamaha (2e) se rapproche avec 3 107 machines écoulées, en léger retrait de 3,1 %. Le Xmax 125 (565 unités) et la gamme Tracer (7/9) portent toujours la firme d’Iwata. Le grand gagnant du trio de tête est le constructeur allemand BMW, avec une hausse de 11,4 % (1 924 immatriculations). La nouvelle R 1300 GS et sa version Adventure totalisent 546 ventes à elles deux.

Derrière les trois têtes de gondoles du marché moto français, Kawasaki recule de 8,3 % avec 1 621 immatriculations, tandis que Triumph est aussi en baisse, de 7 % avec 1 210 motos immatriculées en avril.

Une percée historique pour CFMoto, les autres Chinois entraînés dans la vague

Le constructeur anglais commence d’ailleurs à sentir le souffle chaud de CFMoto dans sa nuque. Pour la première fois, la marque chinoise a dépassé en avril la barre symbolique des 1 000 motos neuves immatriculées (1 076 unités exactement). Un succès populaire porté notamment par son trail de moyenne cylindrée, la 450 MT (322 unités), sa 800 MT (156 unités), sa sportive 675 SR-R (161 unités) et sa nouvelle 1000 MT-X (120 unités), récemment lancée sur le marché.

Derrière la locomotive CFMoto, la meute suit : Zontes bondit de 51,6 % (8e rang), Voge progresse de 29,3 % (10e rang) grâce à sa gamme DS, et QJMotor (groupe Geely) décolle à la 12e place. L’offensive chinoise sur le territoire français se matérialise également avec les progressions de Benda. Au total, Benda a immatriculé 248 motos en avril et Kove 185 machines, dont 144 exemplaires de 800X. L’extension de leur réseau de revendeurs permet à ces deux marques de progresser en France. Et ce n’est sans doute qu’un début.

Côté européen, il est aussi à noter que KTM signe un retour en force au 7e rang avec 699 immatriculations, soit une très belle progression de 34,7 % par rapport à l’an dernier.

À l’image de la percée de CFMoto, qui n’est maintenant plus une surprise, on peut donc constater que les constructeurs chinois ne sont plus des figurants ou des alternatives « low-cost ». Ils occupent désormais des segments porteurs (trails, sportives) avec des volumes qui commencent à inquiéter les Japonais et les Européens. Et ça ne semble bien être que le début de la déferlante.