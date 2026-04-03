Marché moto : rebond en mars… mais la vraie révolution vient de Chine

Avec 19.522 immatriculations (hors 3-roues), le mois de mars affiche une progression de +15,1 % par rapport à 2025. Sur le papier, c’est une excellente nouvelle. Dans les concessions, l’activité est revenue, les carnets de commandes se remplissent, et la dynamique semble relancée. Mais il faut garder la tête froide.

Le début 2025 avait été totalement faussé par les pré-immatriculations massives liées à la norme Euro 5 fin 2024. Résultat : un creux artificiel en début d’année… suivi aujourd’hui d’un effet de rattrapage.

Si l’on compare à 2024, référence plus saine, le marché reste en retrait de 6 %, soit environ 1.250 unités de moins. Le rebond est donc réel… mais pas encore une reprise complète.

Les deux premiers mois avaient donné le ton : janvier : -13 % et février : -23 %. Autant dire un début d’année inquiétant.

Mars change la donne. Entre l’arrivée des nouveautés, les immatriculations de démonstration et un dernier week-end très actif, les concessionnaires ont clairement accéléré.

Même si la météo capricieuse et le contexte global — tensions géopolitiques, hausse du carburant, incertitudes politiques — ont freiné la dynamique, la machine est relancée.

Le classement : les Japonais tiennent… mais vacillent

En tête, Honda reste solide avec 3.737 unités, malgré une légère baisse (-3,7 %). Derrière, Yamaha reprend des couleurs (+10,4 %**, 2.579 unités), tandis que BMW, Kawasaki et Ducati reculent.

À noter : Suzuki : +49,9 %** (effet rattrapage spectaculaire), Triumph : +13 %, KTM : **+98,45 %** (quasi doublement !). Mais ces hausses doivent être nuancées : certaines marques avaient été pénalisées l’an dernier par les effets Euro 5.

La vraie info reste néanmoins que l’offensive chinoise continue… sans ralentir. C’est ici que tout devient intéressant.

Contrairement aux marques traditionnelles, les constructeurs chinois ne profitent pas d’un simple effet de rattrapage. Leur croissance est structurelle, constante… et violente.

Regardez les chiffres : CFMoto : +32,9 % (568 unités), Voge :+337 % (626 unités), Zontes : +62,9 % (448 unités) et Benda : +334 % (230 unités).

Un chiffre suffit à résumer la bascule : Benda vend désormais plus que Moto Guzzi. On n’est plus dans l’émergence. On est dans l’installation.

Ce qui frappe, c’est la régularité de cette progression. Contrairement aux marques européennes ou japonaises, les marques chinoises ne subissent pas l’effet Euro 5, gagnent des parts de marché mois après mois et s’installent sur tous les segments. Et surtout, elles séduisent par le prix, par l’équipement et par une montée en qualité évidente.

Alors, oui, le marché repart. Oui, les volumes se rapprochent de 2024. Mais l’essentiel est ailleurs. Le marché ne se contente pas de rebondir. Il change de visage. Les leaders historiques tiennent encore… mais les nouveaux entrants avancent vite, très vite.

Et si la tendance se confirme d’ici mai-juin, une chose deviendra évidente : le vrai choc du marché moto ne sera pas une baisse… mais un changement de domination.

Le marché est à la croisée des chemins. D'un côté, des marques comme Suzuki (+49,9 %) qui reviennent en force avec des modèles pragmatiques (V-Strom 800, GSX-8S), et de l'autre, des marques chinoises qui ne vendent plus seulement un prix, mais un design et une technologie qui séduisent.