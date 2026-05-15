Le dimanche 29 mars dernier, plus de 9 millions de Chinois ont suivi en direct la victoire en Championnat du monde Supersport (WorldSSP) de Valentin Debise. La seconde du week-end après une grande première triomphale la veille en course 1.

Le pilote français, bien connu des amateurs de sport moto tricolores après une carrière en Moto2, l’antichambre du MotoGP, mais aussi en Superbike et Supersport, qui a fêté ses 34 ans en début d’année 2026, est, à cette occasion, entré dans une nouvelle dimension.

Et pour trouver la raison de cet engouement, il ne faut pas chercher bien loin. Elle tient à la nationalité du constructeur de la machine du pilote : chinoise.

En s’engageant avec ZXMoto, Debise n’imaginait sans doute pas connaître la victoire en championnat du monde Supersport aussi rapidement. Décrié par certains, ce choix s’avère pourtant aujourd’hui déjà payant. Et pas seulement sportivement.

Un Français pour faire briller la Chine

Au guidon de sa ZXMoto 820RR du team Evan Bros, le pilote tricolore a contribué à faire briller le drapeau chinois. La victoire est d’autant plus symbolique que l’intégralité des composants clés de la moto est issue de la fabrication chinoise. Debise, en tant que pilote d’usine de cette marque créée il y a peu par Zhang Xue (aussi créateur de Kove) en est le porte-drapeau.

« La ZXMoto, des performances légendaires ! », a proclamé le journal « Quotidien du peuple » le 31 mars. La veille, c’était le quotidien officiel chinois qui y avait déjà consacré un édito, se réjouissant de la victoire historique de la marque chinoise sur un marché « monopolisé depuis plusieurs décennies par des géants internationaux ».

Cette victoire au plus haut niveau valide la transformation, donc, du secteur motocycliste chinois, passé de la production d’entrée de gamme à la maîtrise des hautes performances.

Un nouvel acteur qui compte en compétition

Selon le constructeur, l’impact de la victoire de Valentin Debise a même été immédiat : le 29 mars, la société a déclaré avoir reçu 5 543 commandes fermes pour sa sportive 820RR, avec des clients qui n’ont pas hésité à verser un acompte pour réserver un exemplaire de la moto victorieuse.

Dotée d’un moteur trois-cylindres de 819 cm3 elle offre 145 chevaux à 16 000 tr/min (135 chevaux en France en version homologuée route), elle dispose d’une partie-cycle très légère. En France, la marque ZXMoto est d’ailleurs distribuée par un nom bien connu du paysage moto, DIP.

L’ambition du côté du fondateur de la marque est claire décrocher le titre mondial à très court terme : « Trois ans maximum. Si je réussis, tant mieux ; sinon, ce sera trop tard. »

Au-delà des victoires de ZXMoto, c’est toute la Chine qui célèbre.

En 2025, la production chinoise a franchi le cap des 22 millions d’unités, portée par une montée en puissance sur les motos de fortes cylindrées. Une croissance dont, Valentin Debise devient l’ambassadeur providentiel de cette nouvelle crédibilité internationale.

Le symbole d’une Chine qui gagne.