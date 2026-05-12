Il y a quelques jours, Suzuki a dévoilé le tarif de sa nouvelle SV-7GX. Une bonne surprise pour de nombreux motards puisque la moto est disponible à partir de 7 999 € pour la version blanche, tandis que les trois autres coloris sont respectivement affichés à 8 299 €.

La marque japonaise, qui a effectué un repositionnement tarifaire de l’ensemble de sa gamme en début d’année, avec une baisse généralisée des prix de ses modèles, y compris les plus récents, propose désormais des offres sur les équipements de ses gros trails, les V-Strom 1050DE et V-Strom 1050SE.

Des équipements moins chers pour les trails et la grosse sportive Suzuki

Les deux versions de la V-Strom 1050 profitent de ces remises sur les accessoires avec : le Pack Urban à 99 € au lieu de 599 € (top-case de 35 litres plastique et dosseret top-case), le Pack Adventure à 999 € au lieu de 1 699 € (top-case de 35 litres plastique, Kit valises latérales 26/29 litres plastique et dosseret top-case), le Pack Traveler à 999 € au lieu de 1 999 € (top-case de 38 litres aluminium, valises latérales 37 litres aluminium et dosseret top-case).

La Suzuki V-Strom 1050DE profite également pour sa part de remises sur les Packs Djebel et Rallye, affichés à 499 € au lieu de 899 €.

De quoi équiper ou rhabiller sa moto avec différents accessoires et équipements à moindres frais.

Au rayon des bonnes nouvelles, les futurs acheteurs de la Suzuki Hayabusa peuvent aussi profiter d’une remise sur le coloris Metalic Galaxy Gray/Candy Burnt Gold, avec le pack avec capot de selle + échappements Akrapovic à 2 499 € au lieu de 2 999 €.

Ces offres sont valables jusqu’au 30 juin chez tous les concessionnaires Suzuki.