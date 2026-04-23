Après la Honda CB1000F Yoshimura, la marque japonaise spécialisée dans les équipements moto s’est attaquée à un tout autre style, avec la Suzuki DR-Z4SM.

Cette supermot' modifiée et inspirée de la Suzuki Yoshimura M450R a été dévoilée lors du salon de la moto de Tokyo. Elle arbore les couleurs emblématiques de Yoshimura et de nombreux composants haut de gamme.

Pour la Suzuki DR-Z4SM Yoshimura 2026, le préparateur japonais a donc opté pour une livrée inspirée du modèle d’il y a 23 ans, avec le numéro 12 sur le carénage avant et les panneaux latéraux, lui conférant une allure résolument sportive.

L’échappement Cyclone, signature de Yoshimura, dispose d’une sortie distinctive de style motocross et est complété d’un pare-chaleur protégeant la jambe du pilote. Il se termine par un embout en fibre de carbone fabriqué aux États-Unis et orné du célèbre logo Yoshimura écrit en japonais.

Un SM paré pour la course

À l’arrière, le garde-boue de la moto a été supprimé, allégeant encore davantage cette partie de la moto. Les roues à rayons, peintes en rouge, sont des RK Excel chaussées de pneus Bridgestone S23. Le bras oscillant est orné d’autocollants de marques représentées sur la moto, renforçant son allure de moto de course. La chaîne est une RK 520XRE, tandis que le guidon, également rouge, est un Zeta SX3.

Mécaniquement, la moto repose toujours sur le monocylindre de 398 cm3, conforme à la norme Euro5 + et qui offre 38 chevaux pour un couple maximal de 37 Nm à 6 500 tr/min.

Pour rappel, la Suzuki DR-Z4SM est commercialisée en France à partir de 8 999 euros. Un tarif récemment revu à la baisse par la marque japonaise, à l’image de l’ensemble de la gamme Suzuki.