Une Suzuki Hayabusa pour seulement 1 200 € ? L’incroyable illusion indienne
Imaginez la mythique Suzuki Hayabusa à 1 200 euros ? En Inde, les copies du faucon japonais pullulent. Et l’illusion est presque parfaite. Jusqu’au démarrage.
En Inde, le « Faucon » japonais a parfois des ailes en plastique.
C’est le nouveau paradoxe d’un marché indien où le paraître est roi, jusqu’au démarrage de la moto.
En apparence, ces Suzuki Hayabusa « à l’indienne » ressemblent pourtant à s’y méprendre à de vraies superbikes.
Modèle mythique en Inde, la Suzuki Hayabusa reste inaccessible pour de nombreux motards locaux. Reste donc la solution de la copier. Au moins esthétiquement.
Une apparence de grosse sportive, un coeur de petite moto
Ainsi, des ateliers ont fleuri à travers le pays, capables, à partir de motos de petites cylindrées qui pullulent dans les rues, de recréer une Hayabusa avec des résultats surprenants, au point qu’il est difficile de faire la différence. Nombre de ces ateliers travaillent presque entièrement à la main, en assemblant des kits de conversion sur des modèles très répandus en Inde. Dans ces minuscules échoppes à même le trottoir, des artisans indiens réalisent des miracles avec de la fibre de verre et beaucoup de patience. Ils prennent une Bajaj Pulsar ou une vieille Honda CBR 150, dépouillent tout, et greffent un kit carrosserie qui reproduit les courbes massives de la « Busa », pour 1 200 euros.
Double sortie d’échappement (souvent factice), tableau de bord à cinq cadrans (dont trois ne servent à rien) et même optiques caractéristiques, le niveau de détail est bluffant.
Cependant, si l’apparence permet l’illusion, au moment de démarrer, le bruit de la moto n’a bien entendu rien à voir avec le quatre-cylindres en ligne japonais.
Le comble est que ces machines sont totalement illégales et théoriquement pas autorisées à circuler. Mais personne ne semble s’en soucier vraiment.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération