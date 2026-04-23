En Inde, le « Faucon » japonais a parfois des ailes en plastique.

C’est le nouveau paradoxe d’un marché indien où le paraître est roi, jusqu’au démarrage de la moto.

En apparence, ces Suzuki Hayabusa « à l’indienne » ressemblent pourtant à s’y méprendre à de vraies superbikes.

Modèle mythique en Inde, la Suzuki Hayabusa reste inaccessible pour de nombreux motards locaux. Reste donc la solution de la copier. Au moins esthétiquement.

Une apparence de grosse sportive, un coeur de petite moto

Ainsi, des ateliers ont fleuri à travers le pays, capables, à partir de motos de petites cylindrées qui pullulent dans les rues, de recréer une Hayabusa avec des résultats surprenants, au point qu’il est difficile de faire la différence. Nombre de ces ateliers travaillent presque entièrement à la main, en assemblant des kits de conversion sur des modèles très répandus en Inde. Dans ces minuscules échoppes à même le trottoir, des artisans indiens réalisent des miracles avec de la fibre de verre et beaucoup de patience. Ils prennent une Bajaj Pulsar ou une vieille Honda CBR 150, dépouillent tout, et greffent un kit carrosserie qui reproduit les courbes massives de la « Busa », pour 1 200 euros.

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Double sortie d’échappement (souvent factice), tableau de bord à cinq cadrans (dont trois ne servent à rien) et même optiques caractéristiques, le niveau de détail est bluffant.

Cependant, si l’apparence permet l’illusion, au moment de démarrer, le bruit de la moto n’a bien entendu rien à voir avec le quatre-cylindres en ligne japonais.

Le comble est que ces machines sont totalement illégales et théoriquement pas autorisées à circuler. Mais personne ne semble s’en soucier vraiment.