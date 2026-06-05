En 2001, le TMAX révolutionnait le marché du deux-roues avec ses ambitions sportives et sa cylindrée digne d’une vraie moto.

Vingt-cinq ans plus tard, le TMAX est devenu une figure incontournable du marché, résistant à une concurrence qui tente toujours de le détrôner.

Lorsqu’il apparaît en 2001, le Yamaha TMAX ne ressemble à aucun autre deux-roues de son époque. À mi-chemin entre une moto et un scooter, il introduit un concept totalement inédit : celui d’un maxi-scooter capable d’offrir à la fois performances dynamiques, confort quotidien et design sportif.

Avec son bicylindre 500 cm³, son cadre et sa fourche à double té typés moto associés à un mono-amortisseur central, le TMAX bouleverse alors les standards du marché.

Urbain mais héritier de l’ADN sportif de la marque aux diapasons, le TMAX séduit une nouvelle génération de clients à la recherche d’un deux-roues polyvalent, performant et valorisant. Très rapidement, le modèle devient une référence incontournable sur le marché européen, et plus particulièrement en France.

Un succès qui dure depuis 25 ans

Depuis son lancement, le TMAX a aussi su évoluer pour s’adapter aux demandes du marché. En 2008, Yamaha présente la deuxième génération : le design s’affirme, le châssis est optimisé et les performances renforcées.

En 2012, l’arrivée du TMAX 530 marque un tournant majeur dans l’histoire du modèle avec une cylindrée et une puissance revues à la hausse et un positionnement premium assumé.

Au fil des générations, le TMAX se dote progressivement des dernières innovations technologiques : fourche inversée et étriers radiaux, clé mains libres, contrôle de traction, modes de conduite, régulateur de vitesse, connectivité ou encore écran TFT connecté.

En 2020, Yamaha ouvre un nouveau chapitre avec le lancement du TMAX 560. Plus puissant et plus sophistiqué il poursuit l’évolution du modèle tout en conservant ce qui fait son succès depuis plus de deux décennies : son équilibre entre sportivité, confort et praticité.

Le millésime 2025, confirme cette montée en gamme avec un design encore plus dynamique, une électronique enrichie et des équipements premium.

En cette année 2026, qui voit le TMAX fêter ses 25 ans, Yamaha vient d’annoncer que le maxi-scooter venait de franchir la barre mythique des 100 000 exemplaires vendus en France depuis son lancement.

Un succès qui porte notamment la marque de François-Marie Dumas, l’un des « concepteurs » du TMAX, avec Jean-Claude Olivier :

« Ma propre aventure avec le T-Max redémarre en 2001 lorsque je prends la route au guidon de la version définitive. Miracle, c’est mieux encore que nous l’avions rêvé. Un compromis quasi parfait à mon goût, et le plaisir inconnu de l’automatisme allié à 40 bons chevaux. Sous la robe sportive du T-Max se cache aussi une authentique GT, je dirais même, l’une des meilleures moyennes cylindrées jamais construites pour le tourisme. Protection superbe et confort absolu, en particulier pour le passager qui ne se plaint même d’aucune turbulence. Quittez l’autoroute abrutissante, le T-Max est un régal sur les petites routes viroleuses, tant et si bien, qu’à l’attaque, bon nombre de motos, pourtant plus puissantes, doivent s’accrocher pour suivre le rythme. »

Figurant toujours parmi les meilleures ventes du marché des deux-roues français, le Yamaha TMAX semble avoir encore de beaux jours devant lui.