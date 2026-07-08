Elle a fait vibrer plusieurs générations de motards.

Incarnation des ambitions sportives japonaises du début des années 2000, la Yamaha R6 va définitivement disparaître du catalogue du constructeur japonais.

Après avoir été bannie de nos routes en 2021 à cause des normes Euro 5, la sportive ne survivait plus que dans une version non homologuée dédiée aux pistards : la R6 Race. Malheureusement, en cet été 2026, le couperet est tombé. Yamaha a confirmé le lancement d’une toute dernière série de production sur commande pour le marché japonais. Après cela, les chaînes de montage s’arrêteront définitivement. Une page de plus d’un quart de siècle se tourne pour la Supersport de référence.

Avec 120 chevaux pour à peine 169 kg à sec et un bloc quatre-cylindres en ligne de 599 cm³, elle a longtemps été la moto favorite des pistards, débutants comme confirmés, en loisir comme en compétition (dix titres pilotes et constructeurs en championnat du monde Supersport, personne n’a fait mieux).

Un dernier tour de piste avant l’adieu pour la R6

Pour dire adieu comme il se doit à la R6, Yamaha a annoncé la sortie pour début 2027 de la ZF-R6 Race Base Model, un modèle réservé au marché japonais et produit uniquement sur commande : « Le modèle YZF-R6 Race Base est dérivé de la moto supersport YZF-R6 (spécification européenne) millésime 2020 et est conçu pour une utilisation sur circuit, notamment en compétition. Outre des systèmes électroniques tels que le contrôle de traction et le shifter, il conserve les mêmes suspensions. Aucune modification n’a été apportée par rapport au modèle précédent. »

Avec la mort définitive de la R6, c’est tout un pan de l’âge d’or de la moto qui s’évapore. Elle s’apprête donc à rejoindre le panthéon des machines de légende.