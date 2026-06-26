Arrivé sur le marché en 2001, le Yamaha TMax a tout simplement inventé le concept du maxi-scooter sportif, et connaît depuis maintenant 25 ans une carrière ininterrompue faisant de lui une référence incontournable.

Pour célébrer ce quart de siècle, la firme aux diapasons a présenté une édition spéciale « 25ème anniversaire » (à partir de 13 999 €), comme un clin d’œil appuyé aux plus belles heures de son histoire avec une selle rouge à double surpiqûre et coutures soudées arborant également un logo 3D 25ᵉ anniversaire rouge et un écusson Black MAX spécial, ainsi qu’une carrosserie exclusive gris foncé métallisé avec des boomerangs contrastés gris clair métallisé, inspirés de l’édition spéciale Black MAX datant de 2006. Des jantes moulées de 15 pouces au traitement de surface spécifique, un cache de protection moteur orné d’un anneau anodisé clair et l’accès gratuit au système de navigation par cartographie Garmin l’écran TFT du tableau de bord complètent les spécificités de cette édition limitée.

Un style revu pour célébrer les 25 ans du Yamaha TMax

Mécaniquement, pas de révolution, on retrouve le bicylindre en ligne de 560 cm³ développant tout pile 48 chevaux (le maximum légal pour les permis A2 sans bridage) et ses deux modes de conduite, Sport et Touring.

Pour ajouter une touche de sportivité au scooter japonais, le constructeur propose jusqu’à la fin du mois de septembre une offre spéciale : les acquéreurs ont ainsi la possibilité de sublimer les lignes de leur scooter avec deux accessoires Origine Yamaha, un saute-vent sport (d’une valeur de 159 €) et un support de plaque d’immatriculation haut de gamme (d’une valeur de 175 €).