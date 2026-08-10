La Chine est devenue le premier fabricant mondial de motos… et l'Europe a largement contribué à son ascension

Les derniers chiffres confirment une transformation industrielle d'une ampleur historique : la Chine est officiellement devenue le premier fabricant mondial de motos. Plus encore, cette montée en puissance est largement portée par les marchés étrangers, et notamment l'Europe.

L'industrie chinoise de la moto a enregistré une progression spectaculaire au mois de juin. En un seul mois, 2,26 millions de motos ont été produites et 2,25 millions vendues, soit une hausse d'environ 20 % par rapport à la même période de l'année précédente. Depuis le début de l'année, la production cumulée dépasse désormais 12 millions de deux-roues, un niveau qui place officiellement la Chine au premier rang mondial.

Mais le chiffre le plus révélateur se trouve ailleurs. Sur les 2,25 millions de motos vendues en juin, près de 1,37 million ont été exportées. Ces ventes à l'international représentent désormais plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires sur le seul mois de juin, tandis que la valeur des exportations a progressé d'environ 24 % au premier semestre. Autrement dit, la croissance chinoise est désormais largement alimentée par les marchés étrangers.

L'Europe est devenue le véritable moteur de cette croissance chinoise

Si la Chine fabrique les motos, c'est en grande partie l'Europe qui tire aujourd'hui cette expansion.

Il suffit d'observer l'évolution du marché européen pour mesurer l'ampleur du phénomène. Il y a encore quelques années, croiser une CFMOTO, une Voge, une Zontes ou une QJMotor relevait presque de l'exception. Aujourd'hui, ces constructeurs figurent parmi les marques qui progressent le plus rapidement sur plusieurs marchés européens.

CFMOTO poursuit une croissance spectaculaire grâce à une gamme complète et compétitive. Voge s'est imposée sur le segment stratégique des trails de moyenne cylindrée. Zontes enrichit son catalogue à un rythme soutenu. QJMotor continue d'étendre rapidement son réseau commercial. Benelli, tout en conservant son identité italienne, appartient désormais depuis plusieurs années au groupe chinois Qianjiang.

Pendant longtemps, les constructeurs chinois vendaient essentiellement des motos moins chères. Aujourd'hui, leur stratégie repose sur la montée en gamme. Les investissements massifs réalisés dans les centres de design européens, le recrutement d'ingénieurs issus des constructeurs japonais et européens, le développement de moteurs propriétaires ou encore les partenariats industriels avec des groupes comme KTM ont profondément transformé leur image.

La coopération technique entre CFMOTO et KTM illustre parfaitement cette nouvelle approche : les constructeurs chinois ne cherchent plus seulement à copier, mais à développer leurs propres technologies et à participer directement à l'innovation. Le développement rapide des motos de plus de 250 cc, précisément celles destinées au marché européen, confirme cette évolution.

Cette progression ne constitue probablement qu'une étape. Comme nous l'évoquions récemment, les constructeurs chinois sont désormais entrés dans une troisième phase de leur développement.

Après avoir conquis le marché grâce à des prix attractifs, puis démontré qu'ils savaient produire des motos fiables, bien équipées et technologiquement crédibles, leur nouvel objectif est beaucoup plus ambitieux. Ils veulent désormais créer des motos qui font rêver.

Autrement dit, il ne s'agit plus seulement de convaincre avec le rapport qualité-prix, mais de bâtir des modèles capables de susciter le même désir qu'une Ducati Panigale, une BMW GS ou une Yamaha R1.

Les futurs projets de sportives à moteur V4, les maxi-trails haut de gamme ou encore les investissements massifs annoncés en compétition montrent que cette stratégie est déjà engagée.

La révolution chinoise ne consiste donc plus à fabriquer des motos moins chères. Elle consiste désormais à devenir une référence mondiale, non seulement par les volumes produits, mais aussi par l'image, l'innovation et la capacité à faire naître de nouvelles motos iconiques.