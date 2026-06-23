Il y a un peu plus de deux ans, le constructeur chinois QJMotor débarquait sur le marché français avec la SRK 800 RR, une sportive à quatre cylindres qui jouait la carte de l’alternative économique. Toujours proposée au catalogue à 9 299 €, elle est maintenant rejointe dans la gamme par une déclinaison améliorée : la SRK 800 RS.

Le géant chinois passe la vitesse supérieure en ce mois de juin 2026 en bousculant les codes de la catégorie avec une déclinaison plus radicale, affûtée et directement inspirée de la machine qui est engagée en Championnat du Monde Supersport (WorldSSP).

Sous les carénages, on retrouve le quatre-cylindres en ligne de 778 cm³ à 16 soupapes et refroidissement liquide de la RR, mais le bloc a subi une cure de vitamines avec une puissance qui grimpe à 122 chevaux à 12 000 tr/min (contre 95 chevaux sur la RR) tandis que le couple culmine à 75 Nm, perché 1 000 tours plus haut, à 9 500 tr/min.

Pour canaliser cette cavalerie, l’arsenal électronique est complet avec un accélérateur électronique Ride by Wire et trois modes de pilotage, un quickshifter bidirectionnel de série, un contrôle de traction et un embrayage antidribble.

Une sportive chinoise plus performante pour un prix très agressif

La partie-cycle profite également de cette montée en puissance avec un tout nouveau bras oscillant renforcé, lui aussi en alu, et, surtout, une suspension 100 % Marzocchi : fourche inversée de 43 mm entièrement réglable (précharge, compression, détente), amortisseur arrière monté sur biellettes également ajustable, et amortisseur de direction pour un poids tous pleins faits de 212 kg.

Côté freinage, on retrouve de grands disques Sunstar de 320 mm pincés par des étriers radiaux Brembo à 4 pistons à l’avant. L’arrière hérite aussi d’un étrier Brembo associé à un ABS entièrement déconnectable. Pour parfaire la position de conduite sur circuit, les platines de repose-pieds sont désormais réglables et les pneus sont des Pirelli Angel GT, très typés Sport-Touring, un choix surprenant pour cette pure sportive.

La SRK 800 RS embarque un écran TFT couleur de cinq pouces connecté en Bluetooth avec navigation intégrée. La dotation de série intègre également un régulateur de vitesse, un port USB, un éclairage Full LED et le système ESS (le clignotement rapide des feux en cas de freinage d’urgence).

La nouvelle sportive de QJ Motor est disponible en concession en deux coloris (Rouge ou Noir). Le tarif ? Un très agressif 9 999 € !