 Kawasaki Z500 2027 : le roadster A2 poursuit sa route sans révolution

Au cœur de la Z500, on retrouve le bicylindre parallèle de 451 cc déjà connu sur la Ninja 500 et l'Eliminator. Avec ses 45 ch (33,4 kW), il exploite pleinement la limite autorisée pour le permis A2. Kawasaki privilégie ici la souplesse et la disponibilité à bas et mi-régimes plutôt que la recherche de performances extrêmes. Associé à un châssis léger, ce moteur permet aussi bien les trajets quotidiens que les balades du week-end, tout en restant suffisamment à l'aise sur voie rapide.

La Z500 conserve l'un de ses principaux atouts : sa facilité de prise en main. Son cadre en treillis privilégie la légèreté et la centralisation des masses afin d'offrir un comportement rassurant, même pour les pilotes les moins expérimentés.

Avec une hauteur de selle limitée à 785 mm, une selle étroite permettant de poser facilement les pieds au sol et une position de conduite naturellement droite, le roadster japonais reste accessible à un large public. L'embrayage « Assist & Slipper » contribue également à cette facilité d'utilisation en réduisant l'effort au levier et en limitant les réactions de la roue arrière lors des rétrogradages appuyés.

Deux versions, deux niveaux d'équipement

La Z500 est proposée en deux déclinaisons. Le modèle standard reçoit une instrumentation LCD, tandis que la Z500 SE bénéficie d'un écran TFT couleur offrant davantage d'informations et une présentation plus moderne. Les deux versions disposent de la connectivité smartphone via l'application « Rideology ». La SE se distingue également par son sabot moteur en deux parties ainsi que par une présentation plus valorisante.

Pour le millésime 2027, Kawasaki annonce les livrées suivantes : Z500 : Noir Ebony / Gris Metallic Carbon. Z500 SE : Rouge Candy Persimmon / Gris Metallic Carbon. Z500 SE : Blanc Pearl Blizzard / Vert Candy Lime Green Type 3 / Noir Ebony. La disponibilité est annoncée à partir d'octobre 2026.

La Z500 illustre parfaitement la stratégie actuelle de Kawasaki. Plutôt que de multiplier les nouveautés techniques, le constructeur consolide une plateforme récente qui couvre désormais plusieurs familles de motos : sportive (Ninja 500), roadster (Z500) et custom (Eliminator).

Dans un marché A2 extrêmement concurrentiel, cette approche présente un avantage économique évident tout en offrant aux clients des motos homogènes et éprouvées. La Z500 mise moins sur une fiche technique spectaculaire que sur un équilibre général : moteur agréable, ergonomie soignée, coût d'utilisation contenu et style affirmé.

Face aux Yamaha MT-03, Honda CB500 Hornet, CFMOTO 450 NK ou encore Triumph Speed 400, la Kawasaki conserve un positionnement solide. Son principal atout reste sans doute ce moteur de 451 cc, suffisamment vivant pour accompagner les jeunes permis tout en restant agréable pour des motards plus expérimentés à la recherche d'un roadster simple, léger et efficace.