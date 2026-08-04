GoPro sur le casque : pourquoi les motards français doivent désormais se méfier en voyageant en Europe

L'Europe ne parle plus d'une seule voix sur les caméras embarquées, et cette absence d'harmonisation pourrait bien devenir le nouveau casse-tête des motards voyageurs. Commençons par rassurer les motards français. Aujourd'hui, aucune réglementation n'interdit de fixer une caméra sur un casque ou sur une moto. L'utilisation reste parfaitement autorisée. En revanche, plusieurs règles existent déjà.

Comme pour un téléphone, manipuler sa caméra pendant la conduite constitue évidemment une distraction susceptible d'être sanctionnée. L'autre point concerne la diffusion des images. Publier sur Internet une vidéo permettant d'identifier clairement des personnes ou des plaques d'immatriculation impose de respecter le droit à la vie privée et la réglementation sur les données personnelles.

En résumé, en France, le problème n'est généralement pas le fait de filmer, mais la manière dont les images sont ensuite utilisées.

Traverser une frontière peut tout changer

C'est précisément là que les difficultés commencent. Contrairement à beaucoup d'autres domaines du Code de la route, il n'existe aujourd'hui aucune réglementation européenne uniforme concernant les caméras embarquées. Chaque État applique sa propre interprétation de la protection de la vie privée. Et certains pays ont clairement décidé de durcir le ton.

Le Portugal figure désormais parmi les plus stricts. Les autorités y renforcent leurs contrôles et considèrent avec beaucoup de prudence les dispositifs capables d'enregistrer l'espace public en continu. Dans certaines situations, cela peut conduire à une confiscation du matériel, voire à une sanction.

L'Autriche applique une logique comparable, considérant que l'enregistrement permanent de la voie publique pose un problème de protection des données.

Le Luxembourg suit une approche similaire, tandis que la Suisse reste particulièrement exigeante sur les questions liées à la vie privée.

Résultat : un motard peut quitter Bordeaux avec une caméra parfaitement autorisée, puis quelques heures plus tard franchir la frontière portugaise ou suisse et découvrir que le même équipement est perçu de manière totalement différente par les autorités locales.

Pourquoi un tel durcissement ? Les autorités mettent en avant un argument principal : la protection des données personnelles. Une caméra embarquée ne filme pas uniquement son propriétaire.

Elle capture également des piétons, des automobilistes, des cyclistes, des plaques d'immatriculation et parfois même des domiciles privés. Pour plusieurs États européens, ces enregistrements permanents constituent une collecte de données qui mérite un encadrement beaucoup plus strict.

À l'inverse, les associations d'usagers rappellent que ces caméras sont devenues un outil extrêmement utile pour établir les responsabilités après un accident, identifier un délit de fuite ou protéger un conducteur injustement mis en cause.

Le débat oppose donc deux principes légitimes : le droit à la vie privée et le droit de disposer d'une preuve.

Un autre sujet revient régulièrement depuis l'arrivée de la norme ECE 22.06. Ajouter un support de caméra collé sur la coque d'un casque peut-il remettre en cause son homologation ? Sur le plan théorique, certains spécialistes répondent oui, puisqu'un casque est homologué dans une configuration précise. Dans les faits, les cas où cette question a réellement posé problème restent extrêmement rares. Il n'empêche que cette interrogation alimente désormais les discussions entre fabricants, assureurs et organismes de sécurité routière.

À ce stade, il serait exagéré d'affirmer que l'Union européenne interdit les caméras sur les casques. Ce n'est pas le cas. En revanche, les signaux se multiplient. Plusieurs États renforcent progressivement leurs réglementations nationales et la protection des données personnelles occupe une place de plus en plus importante dans les politiques européennes.

La tendance est donc clairement à un encadrement plus strict, même si celui-ci progresse aujourd'hui pays par pays plutôt qu'à travers une règle commune.

Pour les motards français, la conclusion est finalement assez simple. Rouler avec une caméra reste parfaitement légal en France. En revanche, dès qu'un voyage traverse plusieurs frontières, il devient indispensable de vérifier la réglementation propre à chaque pays.

Car aujourd'hui, le même casque, la même GoPro et la même moto peuvent être parfaitement conformes en France… puis susciter un contrôle ou une contestation quelques centaines de kilomètres plus loin. L'Europe permet toujours de circuler librement. Pour les caméras embarquées, en revanche, les règles restent aussi variées que les pays traversés.