Entre la restructuration massive de ses gammes automobiles et une santé financière secouée qui a déjà coûté leur place au sein du groupe Volkswagen à Bugatti ou Everence, le groupe allemand sonde le marché pour évaluer la valeur de ses biens. L’objectif est clair : financer les investissements très importants liés à l’électrification des gammes de véhicules du groupe et améliorer la rentabilité.

Et forcément, les rumeurs de ventes vont bon train. Dans le viseur des spéculations ? Deux joyaux de la couronne transalpine : Lamborghini et Ducati.

C’est dans ce climat baigné d’incertitudes qu’un nouvel acteur est sorti du bois : Patritalia S.p.A. La mission de ce fonds d’investissement créé l’an dernier est un brin chauvine, mais assumée : « Ramener au bercail les marques emblématiques tombées aux mains des étrangers pour leur redonner leur passion et leur identité italienne. » Comprenez, remettre Ducati dans le patrimoine italien.

Un retour de Ducati sous pavillon italien est envisagé

Interrogé par nos confrères de RideApart, Manuel Ros, le président de Patritalia, n’y va pas par quatre chemins : oui, l’offre d’achat pour 100 % des parts de Ducati Motor Holding a bel et bien été déposée sur la table de la haute direction du groupe VW. Et l’ambition est grande pour la marque de Bologne avec notamment un plan de développement massif, miser toujours plus sur la compétition en débarquant en Moto2, Moto3 et Supermotard et ouvrir la marque à de nouveaux segments pour toucher un public plus large.

Reste un détail, et pas des moindres dans cette opération de grande envergure, personne d’autre ne confirme l’opération.

Du côté des instances allemandes et italiennes, on préfère botter en touche : « Ducati est une entreprise solide et prospère. L’examen du portefeuille d’activités fait partie d’une gestion responsable du Groupe. Aucune décision n’a été prise pour l’instant concernant une vente de Ducati. Je n’ai pas connaissance qu’une offre a été faite », tempère ainsi un porte-parole de Volkswagen AG.

Rachat historique guidé par le patriotisme industriel ou simple coup de projecteur médiatique d’un fonds d’investissement qui lorgne aussi sur Lamborghini ? Une chose est sûre, alors que Ducati enchaîne les victoires en piste et propose une gamme de motos de plus en plus complète, la marque n’a jamais autant attisé les convoitises.

Affaire à suivre.