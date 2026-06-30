Ducati, la pépite en danger : Volkswagen pourrait vendre la marque – 10 milliards d'euros en jeu !

Chaque fois que Volkswagen traverse une période de turbulences, le même nom réapparaît. Ducati. Ce n'est pourtant pas parce que le constructeur italien est en difficulté. Bien au contraire. Selon le Financial Times, relayé en Italie par Milano Finanza, le groupe Volkswagen étudie une nouvelle phase de restructuration destinée à financer sa transition industrielle et à renforcer sa compétitivité face à la montée en puissance des constructeurs chinois.

Après le lancement de la cession de sa division de moteurs marins Everllence (ex-MAN Energy Solutions), valorisée autour de 10 milliards d'euros, les spéculations se sont immédiatement tournées vers les autres actifs de grande valeur du groupe. Et Ducati en fait naturellement partie.

Il convient toutefois de distinguer les faits des spéculations. À ce jour, Volkswagen n'a annoncé aucune décision concernant Ducati.

Les réflexions portent plus largement sur plusieurs actifs stratégiques du groupe, parmi lesquels figurent également PowerCo (batteries), ADMT (conduite autonome) ou encore Lamborghini. L'objectif est connu : financer les investissements colossaux liés à l'électrification, améliorer la rentabilité et adapter le groupe à une concurrence mondiale de plus en plus intense.

Ces derniers mois, Volkswagen a déjà lancé un vaste programme de réduction des coûts, comprenant plusieurs milliers de départs volontaires et une importante réorganisation industrielle.

Le paradoxe Ducati

Si Ducati revient régulièrement dans les discussions, c'est justement parce que la marque représente l'un des plus beaux succès du groupe. Le constructeur de Borgo Panigale bénéficie d'une identité forte, affiche des marges élevées et continue d'accumuler les succès commerciaux comme sportifs.

En MotoGP, Ducati domine la discipline depuis plusieurs saisons. En Superbike, elle demeure l'une des références absolues. Commercialement, la marque continue de séduire sur le segment premium.

Autrement dit, Ducati constitue aujourd'hui un actif particulièrement attractif pour un éventuel investisseur. C'est tout le paradoxe. On ne parle pas de Ducati parce qu'elle va mal. On en parle précisément parce qu'elle vaut cher.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois. En 2017 déjà, Volkswagen avait sérieusement étudié une cession de Ducati avant que le projet ne soit abandonné, notamment sous la pression des représentants du personnel au sein du conseil de surveillance du groupe.

Aujourd'hui, le contexte est toutefois différent. La transition vers l'électrique exige des investissements massifs, tandis que les constructeurs chinois accentuent la pression sur l'ensemble de l'industrie automobile européenne. Dans ce contexte, chaque actif susceptible de générer plusieurs milliards d'euros attire inévitablement l'attention.

Les deux marques italiennes Ducati et Lamborghini sont souvent citées ensemble, mais les scénarios diffèrent. Pour Lamborghini, les analystes évoquent régulièrement une éventuelle introduction en Bourse, à l'image de Porsche AG en 2022, tout en maintenant le contrôle de la marque au sein du groupe Volkswagen.

Pour Ducati, l'hypothèse généralement avancée reste celle d'une vente directe à un investisseur industriel ou financier. Mais, là encore, il ne s'agit que de scénarios élaborés par les marchés. Finalement, la véritable information est peut-être ailleurs. Si Ducati revient régulièrement dans les rumeurs, ce n'est pas parce que son avenir est menacé. C'est parce que la marque est devenue l'un des actifs les plus précieux du groupe Volkswagen.

Tant que le constructeur allemand poursuivra sa profonde mutation industrielle, le nom de Ducati continuera probablement d'alimenter les spéculations. Mais, pour l'heure, rien ne permet d'affirmer qu'une vente est engagée.

La meilleure preuve de la santé de Borgo Panigale est peut-être justement celle-ci : lorsqu'un groupe cherche à lever des fonds, ce sont toujours ses plus beaux joyaux qui attirent les regards.