Indian dévoile un futur collector limité à seulement deux exemplaires en France !
Pour célébrer ses 125 ans, Indian Motorcycle rend hommage à un mythe. À l'occasion du 86ᵉ Sturgis Motorcycle Rally, le constructeur américain a dévoilé une édition ultra-exclusive : la Chief Vintage Sturgis, SD Edition. Une pièce de collection qui rend hommage à 1938, l'année où un concessionnaire Indian et une poignée de passionnés ont lancé la toute première édition de ce qui allait devenir une véritable institution du paysage moto.
Pour célébrer à la fois la naissance du rassemblement de Sturgis et le 125ᵉ anniversaire de la marque, Indian a décidé de frapper fort avec un modèle qui s'annonce déjà comme un futur collector. Et pour cause, il ne sera produit qu'à 125 exemplaires dans le monde entier.
Cette pièce de collection qui rend hommage à l'année 1938, quand un concessionnaire Indian et une poignée de passionnés ont lancé la toute première édition de ce qui allait devenir l'un des plus grands rassemblements moto du monde.
La Chief Vintage Sturgis SD Edition met le paquet sur les détails heritage avec une peinture bicolore d'époque qui associe le Indian Motorcycle Red et Cream, un numéro 56 peint à la main sur le panneau latéral, en référence aux numéros de course que portaient les pilotes en 1938, un logo multicolore à coiffe amérindienne et plaque numérotée sur la console, des culasses peintes et des cylindres noirs rappelant le look des mécaniques des années 1940.
Des garde-boue très enveloppants, un emblème lumineux sur le garde-boue avant, des roues à rayons, un guidon vintage et une selle monoplace Vintage Espresso complètent le look vintage de la moto.
Seulement deux exemplaires disponibles en France pour cette Indian exclusive
Sous ses apparences rétro, la Chief Vintage Sturgis SD Edition embarque le V-Twin Thunderstroke 116 de 1 890 cm³ refroidi par air, délivrant 156 Nm de couple. Elle offre aussi trois modes de conduite (Tour, Standard, Sport), une instrumentation avec écran tactile rond connecté de 101 mm (4") intégrant le système Ride Command avec navigation virage par virage et Bluetooth.
Seule une poignée de machines franchira l'Atlantique pour rejoindre l'Europe (notamment la France qui aura droit à deux exemplaires, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Benelux).
Les tarifs et disponibilités exactes pour le marché français restent encore à préciser. Pour tenter d'en acquérir un exemplaire (éservé exclusivement aux propriétaires d’Indian Motorcycle), il faut s'inscrire sur le site Internet d'Indian avant le 30 septembre.
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