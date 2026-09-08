Le coup porté par le Canada à l’industrie moto américaine risque de faire du mal.

En réponse au coup de matraque américain (50 % de droits de douane sur 27,6 milliards de dollars de marchandises canadiennes), la réplique d’Ottawa ne s’est pas fait attendre.

Depuis ce mardi 8 septembre, le gouvernement canadien applique, notamment, un droit de douane de 50 % sur les motos thermiques de plus de 800 cm³ fabriquées aux États-Unis. Une mesure « dollar pour dollar » qui frappe de plein fouet les deux marques américaines emblématiques : Harley-Davidson et Indian.

Car en pratique, cela place une part importante de la gamme Harley-Davidson directement dans le collimateur. La mesure touche également les modèles Indian de grosse cylindrée considérés comme étant d’origine américaine. Une distinction importante s’impose ici : le droit de douane s’applique aux produits originaires des États-Unis.

Par conséquent, il ne suffit pas qu’une moto appartienne à une marque américaine, c’est l’origine du véhicule qui détermine s’il est soumis à la nouvelle taxe. Cela signifie que toutes les motos d’une même marque ne seront pas nécessairement affectées de la même manière.

L’Asie comme bouée de sauvetage pour Harley-Davidson ?

C’est d’ailleurs un drôle de paradoxe pour Harley, qui a passé ces dernières années à rapatrier sa production sur le sol américain et qui aujourd’hui pourrait bien se faire sauver la mise par son usine de Rayong, en Thaïlande. Si les douanes canadiennes jugent que les motos assemblées en Asie sont juridiquement « d’origine thaïlandaise », elles échapperont au coup de bambou de 50 %.

La question est désormais de savoir quel sera l’impact de cette nouvelle barrière commerciale sur deux marques particulièrement bien implantées au Canada (environ 5 % des ventes mondiales de Harley-Davidson).

Pour Harley-Davidson, déjà en difficulté ces dernières années, le timing de ces nouvelles mesures tombe particulièrement mal, réduisant la marge de manœuvre sur l’importation de ses motos au Canada.