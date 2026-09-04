Enchères à Aussonne (31) le 6 septembre : c’est la rentrée

C’est la rentrée pour tout le monde. Après un été particulièrement calme, l’activité des ventes aux enchères reprend progressivement. Ce week-end, nous vous amenons du côté de Toulouse où une vacation sera organisée dans le cadre du Salon Auto Moto Classic. Ce dernier se tiendra au Parc des expositions de la Ville rose du 4 au 6 septembre.

Au programme de cette vente, 26 lots dont la moitié du contingent sera représentée par des motos. La vente débutera à 15 heures ce dimanche 6 septembre. Elle sera retransmise sur interencheres.com et sur drouot live.

Frais et conditions de vente

Pour cette vacation, les frais seront de 20 % du montant de l’adjudication. Pour les enchères portées via le site interencheres.com, comptez 60 euros HT en sus par véhicule. Si vous passez par drouot live, ils seront de 21,8 % TTC.

L’exposition des lots est prévue au MEETT dans le hall 1 le vendredi 4 septembre de 14 heures à 21 heures, le samedi 5 septembre de 10 heures à 19 heures 30 et le dimanche 6 septembre de 10 heures à 14 heures.

Les scooters et les petites cylindrées

Ce sont les scooters qui ouvriront le bal. Deux Vespa ACMA (Ateliers de Construction de Motocycles et d’Accessoires, donc Vespa fabriqués en France sous licence) seront disponibles avec une estimation proposée entre 2 000 et 3 000 euros pour l’exemplaire ci-dessus daté de 1958 affichant 10 423 kilomètres à son compteur. L’autre modèle proposé est également un 125 cm3 de 1957 avec un kilométrage un peu plus important (25 360 kilomètres) évalué entre 1 000 et 1 500 euros.

On reste dans les scooters avec un produit purement français puisqu’il s’agit d’un Bernardet Y 52 125 cm3 de 1954. Son estimation (entre 600 et 800 euros) tient compte du fait qu’il est à restaurer. Il est dans un bon état de conservation et sa patine mérite d’être conservée.

Du côté des 125 cm3, nous aurons deux Yamaha DTR qui attendent entre 500 et 800 euros chacune. La première, de 2006, affiche presque 66 000 kilomètres quand la seconde (ci-dessous) de 2002 a parcouru un peu moins de 39 000 kilomètres.

On termine cette première série avec cette sympathique MZ 250 cm3 de 1993. Son monocylindre 2 temps a 26 860 kilomètres et son estimation a été fixée entre 800 et 1 200 euros.

À noter qu’une Honda CM Custom 125 cm3 de 1996 en bon état avec 15 436 bornes attendra entre 800 et 1 200 euros.

On se retrouve page suivante avec les gros cubes…