Limeuse de bitume par excellence, la KTM SMR 450 sera bien au catalogue en 2027.

Le pur-sang autrichien, réservé à un usage sur piste, repose toujours sur le monocylindre SOHC de 449,9 cm³ et un cadre central à double berceau en acier, tandis que le cadre arrière est en polyamide renforcé en aluminium.

L’Autrichienne reste fidèle à sa réputation d’engin prêt à courir (Ready to Race) avec une électronique complète : deux cartographies d’injection (linéaire ou agressive), contrôle de traction, Launch Control et un shifter Up qui permet d’enquiller de la 2 à la 5 sans toucher à l’embrayage.

La partie-cycle reste tout autant affûtée : freins Brembo, embrayage anti-dribble Suter pour verrouiller les dérives à l’entrée des virages et monte pneumatique slick Metzeler chaussée de série.

Une nouvelle suspension avant pour la KTM SMR 450 2027

La vraie grosse nouveauté de cette version 2027 se situe au niveau du train avant. KTM abandonne la suspension pneumatique pour doter sa SMR d’une fourche WP XACT de 48 mm à cartouche fermée. Un nouveau concept de piston à clapet intermédiaire qui optimise le débit d’huile dans la cartouche. La compression et la détente restent entièrement réglables.

La SMR 450 profite aussi de la « Premium Manufacturer’s Warranty », proposée sans coût supplémentaire pour le client. Une couverture renforcée d’un an pour les utilisateurs de cette moto destinée au circuit et la compétition. La 450 SMR rejoint ainsi les modèles tout-terrain KTM, qui bénéficient eux aussi de cette garantie Premium.

La KTM SMR 450 est affichée à partir de 12 829 euros.