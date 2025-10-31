Une évolution en douceur pour la KTM 450 SMR 2026

Référence sur le marché des supermotos, la KTM 450 SMR peut toujours compter sur son monocylindre de 450 cm3 à refroidissement liquide. Un bloc qui prend place dans un cadre central à double berceau en acier, tandis que le cadre arrière est en polyamide renforcé en aluminium.

La suspension est confiée à des éléments WP XACT, complétée d’équipements haut de gamme : contrôle de traction, Launch control, freins Brembo, pièces usinées CNC, roues Alpina, pneus Metzeler, etc.

Pour 2026, KTM a apporté quelques évolutions à cette 450 SMR, qui incarne plus que jamais l’ADN supermoto de la marque.

Suite à une nouvelle réglementation de la FIM limitant le bruit à 109 dB sur circuit, KTM a adapté la moto (modification EFI, injection, boîte à air, silencieux) pour respecter cette norme sans perdre en puissance. Résultat, un son un peu plus discret.

Autre nouveauté 2026, l’entretien se fait plus simple et plus rapide, grâce à un nouveau système de fermeture du radiateur, annoncé plus fiable.

La moto est aussi mieux protégée contre les chocs et la saleté grâce à un nouveau capuchon de protection sur le connecteur d’alimentation en carburant.

Des retouches plus qu’une révolution pour la supermoto autrichienne

La KTM 450 SMR 2026 peut désormais être équipée du Connectivity Unit Offroad (CUO), un module en option qui permet de personnaliser les réglages de la moto directement via l’application KTMConnect sur smartphone. Elle permet ainsi de modifier les paramètres moteur, d’aider au réglage des suspensions et de suivre le kilométrage. Grâce au GPS intégré, les pilotes peuvent aussi analyser leur style de conduite et leurs performances.

Côté look, le millésime 2026, qui arrivera dans les concessions dès la fin du mois de novembre, affiche une livrée orange avec des touches de noir et de violet.