KTM veut faire de la concurrence à Brembo et lance ses propres freins sous la marque WP Braking Systems

En matière de systèmes de freinage moto, Brembo fait figure de référence mondiale.

Il faudra désormais aussi compter sur WP Braking Systems. On connaissait déjà WP pour ses suspensions indissociables des motos KTM depuis des décennies. En ce mois de janvier 2026, la marque passe à l’offensive sur un nouveau terrain : le freinage.

Avec le lancement de sa nouvelle entité, WP Braking Systems, KTM ne se contente pas de fabriquer ses propres étriers pour faire des économies internes. Le groupe vise le statut d’équipementier global (OEM) pour tous les constructeurs mondiaux.

Pour s’attaquer au géant italien Brembo et à sa marque ByBre, mais aussi à Nissin ou Tokico, WP n’y va pas avec le dos de la cuillère. La firme a débauché onze pointures du secteur affichant chacune plus de vingt ans d’expérience pour piloter un site de production ultra-moderne de 6 000 m², capables de produire 300 000 systèmes de freinage complets chaque année.

Bye-bye ByBre pour les KTM, la guerre des freins est lancée

Et puisque l’on est jamais mieux servi que par soi-même, la KTM 390 Duke 2026 sera la première à étrenner ces nouveaux composants. Terminé les étriers Bybre (la marque d’entrée de gamme de Brembo) : le petit roadster recevra un étrier radial à quatre pistons WP FCR4.

Cette stratégie va rapidement s’étendre à l’ensemble des gammes KTM, Husqvarna et GasGas. En centralisant la production des freins au sein de son propre écosystème, le groupe s’offre une indépendance totale et une meilleure maîtrise de ses coûts, tout en affichant une montée en gamme technologique.

Le plus grand défi pour ce nouveau venu sur le marché des systèmes de freinage sera ensuite de convaincre les autres constructeurs de lâcher le prestigieux logo rouge de Brembo pour le leur. Nul doute qu’avec une telle puissance de frappe industrielle et l’appui du géant indien Bajaj, l’argument financier pourrait bien faire pencher la balance.

Réponse dans les prochains mois.