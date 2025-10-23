Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Gas Gas

Direction l’Autriche pour la production des motos GasGas

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

0  

Membre de la famille KTM, la marque espagnole GasGas va quitter l’Espagne pour la production de ses motos. La chaîne de montage va être délocalisée en Autriche.

Direction l’Autriche pour la production des motos GasGas

C’est une petite révolution qui attend GasGas.

Propriété du groupe KTM depuis 2019, la marque espagnole va voir sa production délocalisée en Autriche, au sein de l’usine de Mattighofen.

Conséquence de cette délocalisation, la production va être interrompue durant quelque temps afin d’assurer le déménagement de la production.

Si l’usine de GasGas restera active malgré cela, le média allemand Motorrad, qui a sorti l’information, annonce qu’une vingtaine de salariés sera affectée par la délocalisation de la production.

La chaîne de montage de GasGas sera donc transférée au siège de KTM afin de regrouper les compétences, d’optimiser les processus et de gagner en efficacité. Depuis les difficultés rencontrées, KTM concentre de plus en plus ses principales opérations de fabrication en interne, dans le but de réduire les délais de production et de simplifier les chaînes d’approvisionnement.

Les GasGas seront maintenant produites en Autriche

L’arrivée des dirigeants indiens, et leur volonté affichée de faire baisser les coûts de production en délocalisant la fabrication des motos en Inde pourraient toutefois faire vaciller cette ambition dans le futur.

Heureusement pour la marque espagnole, ce déménagement n’augure pas d’autres changements importants dans la gamme ni dans la continuité de celle-ci au sein du groupe KTM.

Les choses sont en constante évolution du côté de KTM, qui peut aujourd’hui envisager son futur plus sereinement depuis l’apport des capitaux nécessaires à sa survie par Bajaj. Une prise de position du groupe indien qui devrait faire évoluer la stratégie globale de la marque autrichienne afin de se sortir des difficultés et d’assurer l’avenir de KTM.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Gas Gas

Voir toute l'actu Gas Gas

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité