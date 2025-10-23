Direction l’Autriche pour la production des motos GasGas

C’est une petite révolution qui attend GasGas.

Propriété du groupe KTM depuis 2019, la marque espagnole va voir sa production délocalisée en Autriche, au sein de l’usine de Mattighofen.

Conséquence de cette délocalisation, la production va être interrompue durant quelque temps afin d’assurer le déménagement de la production.

Si l’usine de GasGas restera active malgré cela, le média allemand Motorrad, qui a sorti l’information, annonce qu’une vingtaine de salariés sera affectée par la délocalisation de la production.

La chaîne de montage de GasGas sera donc transférée au siège de KTM afin de regrouper les compétences, d’optimiser les processus et de gagner en efficacité. Depuis les difficultés rencontrées, KTM concentre de plus en plus ses principales opérations de fabrication en interne, dans le but de réduire les délais de production et de simplifier les chaînes d’approvisionnement.

Les GasGas seront maintenant produites en Autriche

L’arrivée des dirigeants indiens, et leur volonté affichée de faire baisser les coûts de production en délocalisant la fabrication des motos en Inde pourraient toutefois faire vaciller cette ambition dans le futur.

Heureusement pour la marque espagnole, ce déménagement n’augure pas d’autres changements importants dans la gamme ni dans la continuité de celle-ci au sein du groupe KTM.

Les choses sont en constante évolution du côté de KTM, qui peut aujourd’hui envisager son futur plus sereinement depuis l’apport des capitaux nécessaires à sa survie par Bajaj. Une prise de position du groupe indien qui devrait faire évoluer la stratégie globale de la marque autrichienne afin de se sortir des difficultés et d’assurer l’avenir de KTM.