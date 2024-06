MegaGasGas EC 700 : le SM extrême !

Avant le renouvellement attendu de ses modèles SM et ES, qui devraient adopter le moteur bicylindre parallèle KTM de 790 cm3 développant 95 chevaux, le catalogue GasGas actuel compte déjà la SM 700, et son monocylindre LC4 de 74 chevaux.

Une proposition honnête que l’Allemand Sebastian, plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Sib (@sib_mustard), a sans doute jugée un peu juste, préférant s’appuyer sur une GasGas EC 300 de 2021 pour créer sa MegaGasGas EC 700.

Star digitale en Allemagne, Sib est aussi un passionné de supermotard, et de moteurs deux-temps. Quoi de plus logique, donc, pour lui que d’associer ses deux amours, en créant son propre jouet : un supermotard de 120 kg qui repose sur un bloc préparé par le spécialiste autrichien Mega RS Engine : un monocylindre deux-temps de 699 cm3 dont la puissance dépasse les 84 chevaux, complété par une boîte de vitesses à seulement quatre rapports.

Habillée aux couleurs du constructeur auto Cupra, la MegaGasGas EC 700 dispose également d’un châssis modifié, nouveau moteur oblige, d’un bras oscillant en aluminium et d'une ligne d'échappement réalisés sur mesure, de suspensions WP optimisées par le spécialiste allemand Flow Suspension, de roues à rayons de 17 pouces Falco montées de pneus Metzeler et d’un frein VR-Racing de 320 mm à quatre pistons (220 mm à l’arrière et un piston).

Une moto à laquelle Sib prévoit maintenant d’ajouter un turbo.